Jouluna voi olla vaikea välttyä ähkyltä, jos tarjolla on monenlaista herkkua ja kaikkea haluaa maistella vähän. Mutta voiko ähkystä seurata vakavia terveyshaittoja?

Ihmislääketiede ei tunne ähkyä varsinaisena sairautena. Se on pikemminkin oire, jota voisi kuvailla epämiellyttävänä täyden mahan tunteena.

– Jos syö runsaasti raskasta ja rasvaista ruokaa ja juo siihen päälle vielä hiilihapollista juomaa tai alkoholia, niin kyllä se voi johtaa vatsakipuun, närästykseen ja ummetukseen, joita voisi kuvailla ähkyksi, Pihlajalinnan yleislääketieteen erikoislääkäri ja kehittäjäylilääkäri Tiina Määttä kertoo.

– Mutta jos terve ihminen syö syömäkelpoista ruokaa, niin ei vatsalaukku voi räjähtää ähkyn seurauksena.

Määttä kertoo, että ihmisen ruoansulatuskanava on nerokas ja monimutkainen kokonaisuus, joka pitää huolen siitä, ettei edes ylensyöminen johda vakaviin terveyshaittoihin.

– Vatsalaukku on joustava ja kun se täyttyy, ruoka tyhjenee eteenpäin suolistoon. Eli mitään vakavaa tai peruuttamatonta haittaa ähkystä ei pitäisi tulla, jos ihminen on muutoin terve.

Ähky vie joulunviettäjiä päivystykseen

Tästä huolimatta jouluähky näkyy kuitenkin terveydenhuollossa vuosittain.

– Oireet voivat olla hyvin samantyyppisiä kuin sydänoireet. Esimerkiksi närästys voi muistuttaa sydänoireita ja joillekin runsas syöminen voi aiheuttaa rytmihäiriötuntemuksia, Määttä kertoo.

– Enemmän terveydenhuollossa kuitenkin näkyvät runsaasta alkoholin käytöstä johtuvat seuraukset kuin ylensyönnin seuraukset.

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran joulukuussa 2023.

