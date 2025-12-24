Jos joulupöydässä intoutuu syömään liikaa, voi seurauksena olla ähky eli liian täysi vatsa. Tukalaa oloa kannattaa helpottaa ensisijaisesti lääkkeettömillä keinoilla, kertoo lääkäri.
Ähky voi aiheuttaa tukalaa oloa, turvotusta, närästystä ja ummetusta.
Ensisijaisesti vaivaa tulisi Pihlajalinnan yleislääketieteen erikoislääkäri ja kehittäjäylilääkäri Tiina Määtän mukaan hoitaa lääkkeettömästi.
– Ähkyn jälkeen on hyvä pyrkiä jälleen säännölliseen ruokailurytmiin. Kevyt liikunta ja venyttely voivat auttaa ummetukseen. Samoin veden juominen. Hiilihapotettuja juomia ja alkoholia kannattaa välttää.
– Mikäli veden juominen ja kevyt liikunta eivät helpota oloa, saa apteekista käsikauppalääkkeitä närästykseen ja ummetukseen, mutta pitäisin jouluähkyn ensisijaisena hoitona lääkkeettömiä keinoja, koska kyseessä on tilapäinen vaiva.
Lue myös: Oletko käynyt "pierukävelyllä"? Asiantuntijat suosittelevat monestakin syystä
Miten välttää ähky?
Ähkyä voi kokeilla välttää juomalla jouluaterioilla vettä ja huolehtimalla kuitujen saamisesta.
Esimerkiksi kuivatut luumut kinkun lisukkeena tai luumukeitto jälkiruokana ovat oivallisia kuidun lähteitä.
Lue myös: Ravitsemusterapeutti varoittaa jouluruokamokasta: "Kostautuu meille aina"
– On hyvä myös ulkoilla säännöllisesti, jotta suolisto saa liikettä. Ulkoilu tekee hyvää myös aivoille, Määttä vinkkaa.
Tiedostava syöminen voi auttaa ehkäisemään ähkyä eli kannattaa syödä rauhassa ja nautiskellen.
– Muuten en huolehtisi liikaa, vaikka joulun syöminen johtaisikin ähkyyn. Joulu on vain kerran vuodessa ja mielestäni voi hyvällä omallatunnolla nauttia ruoasta, vaikka tuntisikin ähkyä.
– Terveellisestä ruokailurytmistä voi huolehtia sitten kaikkina muina vuoden päivinä, Määttä muistuttaa.
Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran joulukuussa 2023.
Lue myös: Ähkyn oireet: Voiko vatsa "räjähtää" joulusyömisen seurauksena?
Katso myös: Tällainen on ruoan matka suolistossa
2:42Tällainen on ruoan matka suusta vessanpönttöön.