Kylmä ilma, suolainen ja rasvainen ruoka sekä stressi lisäävät sydänkohtauksen riskiä. Kuinka paljon hengitystieinfektiot vaikuttavat?
Talviaikaan kylmyys rasittaa sydäntä, mutta kuinka paljon talvella villinään leviävät hengitystieinfektiot rasittavat sydäntä?
Kardiologian ja sisätautien erikoislääkärin Tapio Aallon mukaan hyvässä hoitotasapainossa olevaa sydänsairautta eivät satunnaiset nuhakuumeet juuri järisytä.
Sen sijaan influenssa on kova tauti jo perusterveellekin.
– Jos sydänsairaus on niin vakava, että se on johtanut sydämen vajaatoimintaan tai haittaa arjen toiminnoista suoriutumista, niin silloin jo flunssa voi olla hyvinkin vaarallinen ja romahduttaa kuntoa, Aalto kertoi Huomenta Suomessa.
