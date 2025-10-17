Poliisi aikoo esittää huomenna lauantaina vangittavaksi Pikku Huopalahden taposta epäiltyä kaksikkoa.

Poliisi epäilee teosta vuonna 1966 syntynyttä miestä ja vuonna 1999 syntynyttä naista. Teossa kuoli 1974 syntynyt mies.

Rikos tapahtui keskiviikon vastaisena yönä, kun Pikku Huopalahdessa sijaitsevassa asunnossa alkoivat aseet paukkua. Poliisin käsityksen mukaan asunnossa ammuttiin puolin ja toisin.

Poliisi löysi asunnosta vuonna 1974 syntyneen miehen kuolleena. Häntä epäillään tapon yrityksestä, sillä laukausten vaihdossa vakavia vammoja sai myös 1966 syntynyt mies.

Epäilty on yhä sairaalassa hoidettavana. Poliisin mukaan hän ei loukkaantunut ampumisessa hengenvaarallisesti.

– Mahdollista on myös, että hänen osaltaan vangitsemisistunto järjestetään sairaalassa. Eli silloin menisimme sinne koko konkkaronkka tuomaria myöten, kertoo MTV:lle jutun tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholm Helsingin poliisista.

– Tästä ei kuitenkaan ole tehty mitään päätöksiä. Ja paikka määräytyy olosuhteiden mukaan, eli missä vangitsemisoikeudenkäynti on järkevintä järjestää.

Uhrilla ja epäillyllä seurustelutaustaa

Taposta epäillyn naisen osalta vangitsemisoikeudenkäynti on tarkoitus järjestää Helsingin poliisilaitoksella lauantaina.

Poliisi kertoo MTV:lle, että epäiltyjen ja uhrin välinen suhde on edelleen epäselvä. Osapuolet kuitenkin tunsivat toisensa jollakin tasolla.

MTV:n tietojen mukaan uhri ja teosta epäilty nainen ovat seurustelleet keskenään aiemmin, mutta eivät enää tapahtumahetkellä.

Hätäkeskus sai keskiviikon vastaisena yönä kello 00.46 ilmoituksen epäillystä ampumisesta Pikku Huopalahdessa sijaitsevassa kerrostalossa. Poliisi löysi kyseisessä talossa sijaitsevasta yksityisasunnosta kuolleena 1974 syntyneen miehen.

Laukausten vaihdon jälkeen tulitaistelusta hengissä selvinneet mies ja nainen poistuivat asunnosta, mutta palasivat sinne myöhemmin takaisin. Poliisi otti kaksikon kiinni asunnosta.

Asunto oli teosta epäillyn miehen asunto.

Poliisi on saanut kuultua kumpaakin Helsingin Pikku Huopalahden taposta epäiltyä.

Poliisin käsitys tapahtumista tarkentuu jatkuvasti. Poliisin on kuitenkin vielä tarkoitus kuulustella henkilöitä, jonka takia se ei halua julkisuuteen kertoa lisää sen käsityksestä tapahtumankulusta asunnossa.