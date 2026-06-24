Putinin käyttäytymistä verrataan Puolassa toisen maailmansodan alun valelippuoperaatioon.
Puolan ulkoministeri Radosław Sikorski varoittaa Euroopan maita Venäjästä.
Sikorskin mukaan Venäjä saattaa valmistella lavastettua provokaatiota omalla alueellaan oikeuttaakseen sotatoimia.
– Tämä kuulostaa provokaatiolta. Odotan Venäjän alueelle valehyökkäystä, johon Putin "vastaa", Sikorski kirjoittaa viestipalvelu X-julkaisussaan.
Sikorskin kommentit seurasivat Venäjän presidentti Vladimir Putinin väitteitä, joiden mukaan Nato ja EU sepittävät Venäjän uhkaa oikeuttaakseen toimiaan Venäjää vastaan.
Myös venäläisvirkamiehet ovat syyttäneet länsimaita Ukrainan sodan eskaloinnista.
Vertaa toisen maailmansodan aloitukseen
Ulkoministeri vertaa Putinin kommentteja natsi-Saksan lavastamaan valelippuoperaatioon, joka toteutettiin 31. elokuuta 1939.
False flag -operaatio, tai valehyökkäys, on vihollisen syyksi naamioitu operaatio tai hyökkäys. Sillä on sotahistoriassa haluttu oikeuttaa sotaoperaatiot valehyökkäyksen kohdetta vastaan
– Muistutan, että elokuussa 1939 Abwehr järjesti "puolalaisen" hyökkäyksen Gliwicen radioasemalle antaakseen itselleen tekosyyn sodalle, ulkoministeri jatkaa.
Abwehr oli natsi-Saksan tiedustelupalvelu.