Latvia ja Liettua syyttävät Venäjää iskujen suunnittelusta Baltian maihin tai Puolaan.

Latvia ja Liettua syyttävät Venäjää iskujen suunnittelusta Baltian maihin tai Puolaan. Tiedotustilaisuudessa puhuneet presidentit varoittivat asiasta tiedusteluraporttien perusteella.

Liettuan presidentin Gitanas Nausedan mukaan Venäjän suunnittelemat iskut kohdistuisivat energia- ja liikenneinfrastruktuuriin. Iskuista aiheutuvista vaurioista koituisi häiriöitä koko energiajärjestelmään.

Nauseda sanoi, että iskuja suunnitellaan Venäjän hallinnon korkeimmalla tasolla. Hän viittasi tällä Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin ja tämän lähipiiriin.

Hän kertoi, että varotoimena turvallisuutta kiristetään energia- ja liikennekohteiden ympärillä.

"Tiedämme vain suunnittelusta tai tavoitteesta"

BNS News Agency -medialle presidentti Nauseda sanoi, että hänellä ei ollut tietoa suunniteltujen hyökkäyksien ajankohdasta tai kohteesta eikä hän sanonut myöskään, että hänen maansa olisi kohteena.

– Meillä on tällaisia signaaleja, joita saamme (tiedustelu)palveluiltamme. Ne eivät osoita selvästi paikkaa tai ajankohtaa… koska vastapuoli ei ole vielä saanut suunnitteluaan valmiiksi, ja me tiedämme vain suunnittelusta tai tavoitteesta.

Nausedan mukaan se voi tarkoittaa erilaisia keinoja, joilla pyritään vahingoittamaan fyysisesti kriittistä infrastruktuuria.

– Mitä tahansa, mikä pysäyttää näiden kohteiden toiminnan.