Puutiaisten aktiivisuus vilkastuu usein loppukesällä. Tänä kesäkautena punkkihavaintoja on tehty jo enemmän kuin koko viime vuonna yhteensä.
Turun yliopiston Punkkilive-palveluun on kirjattu kuluvan vuoden aikana jo lähes 200 000 punkkihavaintoa. Se on yli 30 prosenttia enemmän kuin koko viime vuoden aikana yhteensä.
Punkkien yleistymisen taustalla arvioidaan olevan muun muassa ilmaston lämpeneminen, joka pidentää punkkien aktiivista kautta ja mahdollistaa niiden leviämisen uusille alueille.
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Taigapunkki elää idässä
Valtaosassa Suomea yleisin punkkilaji on tavallinen puutiainen, jonka aktiivisuudessa nähdään usein kaksi huippua: ensimmäinen alkukesällä ja toinen loppukesästä, Suomen Rokotepalvelu kertoo tiedotteessaan.
Kuumalla ja kuivalla säällä punkit vetäytyvät suojaan, mutta sateet ja kosteampi sää saavat ne jälleen liikkeelle.
Loppukesän uutta aaltoa selittää myös puutiaisten elinkierto. Alkukesän vaikeammin havaittavat 1–2 millimetrin kokoiset nymfit ovat keskikesän aikana kehittyneet aikuisiksi puutiaisiksi, ja ne lähtevät kesän loppupuolella etsimään uutta isäntää.