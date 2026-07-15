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Kommentti: Mitä tapahtui Ranskalle? | MTV Uutiset



Urheilu Jalkapallon MM 2026 Etusivu Otteluohjelma Lohkot Joukkueet Maalintekijät Kommentti: Mitä tapahtui Ranskalle? 0:18 Espanja siirtyy rangaistuspotkusta johtoon – Lucas Digneltä hölmö rike. Julkaistu 43 minuuttia sitten Riku Hellanto Läpi turnauksen upeasti pelannut Ranska suli karulla tavalla MM-kisojen tärkeimmällä hetkellä, kirjoittaa MTV Urheilun toimittaja Riku Hellanto. Välieriin lähtiessä Ranska oli MM-turnauksen vakuuttavin joukkue. Hyökkäyspeli Kylian Mbappen, Ousmane Dembelen ja Michael Olisen johdolla oli juonikasta ja tehokasta. Hyökkäyspelin lisäksi Ranska teki kentällä töitä koko joukkueena ja puolustuskin piti. Kaikkien palasten piti olla kohdillaan. Lue myös: Espanja MM-finaaliin! Ranska jätettiin tylysti täysin aseettomaksi – näin MM-välierä eteni Tiistai-illan välieräottelussa kentällä nähtiin kuitenkin todella kehno Ranska. Näyttävästä ja pirteästä hyökkäyspelistä ei ollut tietoakaan. Espanjan kurinalainen ja tiivis puolustusmuoto teki Ranskasta tylyllä tavalla aseettoman, eikä päävalmentaja Didier Deschamps löytänyt siihen missään vaiheessa lääkkeitä. Vasemmalla laidalla Marc Cucurella nollasi vakuuttavalla tavalla Michael Olisen, joka oli ottelussa täysin näkymätön. Jo edellä mainitusta supertriosta vain Mbappe loi 0–2-tappioasemassa edes jonkinlaista uhkaa Espanjan päätyyn, mutta hänkin oli kaukana alkuturnauksen tasostaan. Eikä nyt oteta mitään pois Espanjalta. Se teki omalla peliesityksellään Ranskasta huonon. Espanja oli erinomainen ja ansaitsi voittonsa pelaamalla vakuuttavan pelin.

Espanja oli tänään ytimessä. Jokaisesta kentällä käyneestä pelaajasta huokui halu ja nälkä voittaa. Jokainen tilanne pelattiin sata lasissa loppuun asti.

Samaa ei voi sanoa Ranskasta. On suorastaan hämmentävää, miten erilaiselta Ranska näytti muihin MM-peleihinsä verrattuna. Ranska ei näyttänyt tänään kentällä sellaiselta joukkueelta, joka pelasi finaalipaikasta.

Hyvänä esimerkkinä Espanjan 2–0-johtomaalissa juuri kentälle tullut Desire Doue veti selän suoraksi, eikä seurannut maalintekoon karannutta Pedro Porroa. Tämän jälkeen hän vielä kehtasi levitellä käsiään. Ei noin toimi pelaaja, joka on valmis lyömään kaiken likoon, jotta oma joukkue etenisi finaaliin.

Jos pelaat finaalipaikasta niinkin hyvää joukkuetta vastaan kuin Espanja, olet valmis kääntämään kaikki kivet. Sitä Ranska ei tänään tehnyt. Ja se näkyy karulla tavalla tulostaululla.