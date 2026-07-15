Läpi turnauksen upeasti pelannut Ranska suli karulla tavalla MM-kisojen tärkeimmällä hetkellä, kirjoittaa MTV Urheilun toimittaja Riku Hellanto.
Välieriin lähtiessä Ranska oli MM-turnauksen vakuuttavin joukkue. Hyökkäyspeli Kylian Mbappen, Ousmane Dembelen ja Michael Olisen johdolla oli juonikasta ja tehokasta.
Hyökkäyspelin lisäksi Ranska teki kentällä töitä koko joukkueena ja puolustuskin piti. Kaikkien palasten piti olla kohdillaan.
Lue myös: Espanja MM-finaaliin! Ranska jätettiin tylysti täysin aseettomaksi – näin MM-välierä eteni
Tiistai-illan välieräottelussa kentällä nähtiin kuitenkin todella kehno Ranska. Näyttävästä ja pirteästä hyökkäyspelistä ei ollut tietoakaan. Espanjan kurinalainen ja tiivis puolustusmuoto teki Ranskasta tylyllä tavalla aseettoman, eikä päävalmentaja Didier Deschamps löytänyt siihen missään vaiheessa lääkkeitä.
Vasemmalla laidalla Marc Cucurella nollasi vakuuttavalla tavalla Michael Olisen, joka oli ottelussa täysin näkymätön.
Jo edellä mainitusta supertriosta vain Mbappe loi 0–2-tappioasemassa edes jonkinlaista uhkaa Espanjan päätyyn, mutta hänkin oli kaukana alkuturnauksen tasostaan.
Eikä nyt oteta mitään pois Espanjalta. Se teki omalla peliesityksellään Ranskasta huonon. Espanja oli erinomainen ja ansaitsi voittonsa pelaamalla vakuuttavan pelin.