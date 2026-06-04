Lääkäri näyttää, miten punkki poistetaan oikeaoppisesti.

Punkin poistaminen punkkipihdeillä onnistuu maallikoltakin nopeasti ja helposti.

– Ujutetaan pihdit sinne punkin ja ihon väliin. Sitten vedetään tasaisesti, hitaasti painetta tai vetovoimaa lisäten ylöspäin. Ei käännetä, ei väännetä, vaan ihan suoraan ylöspäin, lääkäri Ridha Bennour demonstroi Huomenta Suomessa.

Jos punkkia pyörittää sen sijaan, että vetäisi suoraan ylöspäin, sen imukärsä voi jäädä ihon sisään.

– Yleensä iholla voi näkyä pientä paikallista punoitusta heti, kun punkin poistaa, mikä ei ole vaarallista.

– Jos alueelle alkaa myöhemmin kehittyä halkaisijaltaan viiden sentin kokoinen ihottuma, jossa on punainen sisus ja rinkula ympärillä, niin se on niin sanottu erythema migrans eli borrelioositartunta, joka vaatii antibioottihoidon, Bennour sanoo.