Ambulanssikuski säästyi tuomiolta saatuaan vammoja hälytysajossa olleella ambulanssilla kolaroinnista.

Kiireellistä potilasta kuljettanut ambulanssi kolaroi päin peräkärryä Siikajoella huhtikuussa 2024. Hälytysajossa ollut ambulanssi ajoi päin kääntyvää traktorin perässään vetämää perävaunua. Turma sattui risteyksessä, joka oli heti tienkaarteen jälkeen.

Ambulanssi oli A-kiireellisyysluokan tehtävällä. Se tarkoittaa, että kyse oli potilaan hengen pelastamisesta.

Ambulanssi oli kulkenut noin 100–124 kilometriä tunnissa tiellä, jonka nopeusrajoitus oli 80 kilometriä tunnissa.

Kolari heitti traktorin kyljelleen.

Kun valot vilkkuivat peilissä, oli liian myöhäistä

Mutkan jälkeen oli risteys, jossa peräkärryllinen traktori oli kääntymässä vasemmalle. Ambulanssin kuljettaja kertoi lähteneensä ohittamaan yhdistelmää, joka oli yllättäen kääntynyt vasemmalle.

Traktorin kuljettaja taas kertoi huolellisesti tarkistaneensa takaansa, ettei kukaan tule, ennen kun vilkun kanssa alkoi hitaasti kääntymään. Hänen ajamansa traktorin ja perävaunun yhdistelmä oli yli 10 metriä pitkä.

Traktorin kuljettaja kertoi nähneensä hälytysajoneuvon valot peilistä vasta käännyttyään. Hälytysääniä ei kuulunut, hänen uskoakseen kovaäänisen traktorin ja käytettyjen kuulosuojainten takia. Kun hän huomasi ambulanssin, oli jo liian myöhäistä, sillä auto oli noin 30–40 kilometrin päässä.

Törmäys oli raju. Traktori kaatui kyljelleen ja ambulanssi sai mittavia vaurioita. Ambulanssin kyydissä ollut potilas sai muun muassa päähänsä haavan, useita murtumia ja korvanlehden repeämän.