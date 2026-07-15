Ranska jäi tiistai-iltana täysin telineisiiin, kun Espanja pystyi hyydyttämään sen väkevällä esityksellään. Mikel Oyarzabalin ja Pedro Porron maalit sinetöivät eteläeurooppalaisten finaalipaikan 2–0-voitolla.
Tähtipelaaja Kylian Mbappe näki tuoreeltaan, että huippuottelu ratkottiin pitkälti keskikentällä.
– Olimme alivoimaisia kahdella kolmea vastaan, Espanjan kanssa se on vaikeaa. Fabian Ruizilla ja Rodrilla oli runsaasti aikaa. Prässäämisessä oli kommunikaation puutetta. Minusta meidän olisi pitänyt prässätä mies miestä vastaan ja pakottaa heidät juoksemaan.
Kahdeksan maalia MM-turnauksessa iskenyt Mbappe jätettiin Espanjaa vastaan pitkälti aseettomaksi. Koko Ranskan joukkue loi maaliodottamaa vaivaisen 0,3 osuman verran.
– Emme pelanneet sellaista peliä, jota halusimme, emme teknisesti emmekä taktisesti. Kun et tee niin MM-välierässä, et voita, Mbappe tiivisti.
Real Madrid -tähden vaisu ilta kärjistyi selvään turhautumiseen viitisen minuuttia ennen täyttä aikaa. Espanjan maalivahdin Unai Simonin ajanpeluu oli liikaa, ja Mbappe hyppäsi rajusti päin torjujaa. Palkintona oli keltainen kortti.
Katso Mbappen Simon-jyräys pääkuvan videolta.
Pelin jälkeen Mbappe oli selkeästi laskenut kierroksia. Hän korosti kapteenina omaa panostaan ja osuuttaan tappiossa.
– Kapteenina minun on otettava kaikki vastuu, eikä se ole ongelma. Halusimme finaaliin, emme päässeet, Mbappe päätti.
Ranska pelaa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä MM-pronssista. Espanja kohtaa finaalissa Englannin ja Argentiinan välierän voittajan.