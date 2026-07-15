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Kylian Mbappen turhautuminen kärjistyi rumasti – täysi vastuu tappiosta: "Ei ole ongelma"

Kylian Mbappen turhautuminen kärjistyi rumasti – täysi vastuu tappiosta: "Ei ole ongelma"

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Kylian Mbappen turhautuminen kärjistyi rumasti – täysi vastuu tappiosta: "Ei ole ongelma"

Ranska jäi tiistai-iltana täysin telineisiiin, kun Espanja pystyi hyydyttämään sen väkevällä esityksellään. Mikel Oyarzabalin ja Pedro Porron maalit sinetöivät eteläeurooppalaisten finaalipaikan 2–0-voitolla.

– Olimme alivoimaisia kahdella kolmea vastaan, Espanjan kanssa se on vaikeaa. Fabian Ruizilla ja Rodrilla oli runsaasti aikaa. Prässäämisessä oli kommunikaation puutetta. Minusta meidän olisi pitänyt prässätä mies miestä vastaan ja pakottaa heidät juoksemaan.