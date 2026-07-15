Lähialueen asukkailla ei ole enää vaaraa.
Teollisuuskiinteistöstä vuoti ammonniakkia Suomussalmella keskiviikkoaamuna.
Pelastuslaitos eristi alueen, sekä kehotti lähialueen asukkaita suojautumaan sisätiloihin. Ammoniakkivuodosta annettiin vaaratiedote.
Myöhemmin pelastuslaitos sai vuodon hallintaan ja tuuletti tilat.
Lähialueen asukkailla ei ole enää vaaraa, pelastuslaitos tiedottaa. Henkilövahinkoja ei tullut.
Kohteessa oli 10 pelastuksen yksikköä, sekä poliisi ja ensihoito. Vuodon syytä tutkitaan.