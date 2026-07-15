Oppositiopuolue SDP jatkaa suosituimpana.
Kokoomuksen suosio on laskenut Helsingin Sanomien kannatusmittauksessa alimmilleen yli viiteen vuoteen.
Pääministeripuolueen kannatus on nyt 16,7 prosenttia. Viimeksi kannatus HS:n mittauksessa oli vähäisempää huhtikuussa 2021.
Oppositiopuolue SDP jatkaa suosituimpana 23,8 prosentin kannatuksella.
Kolmantena on hallituspuolue perussuomalaiset 14,2 prosentilla ja neljäntenä opposition keskusta 13,7 prosentilla.
Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn haastateltiin yli 3 500 ihmistä internetpaneelissa. Tulosten virhemarginaali on noin 1,7 prosenttiyksikköä suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla.