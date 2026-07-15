Argentiinan ja Englannin kohtaaminen jalkapallon MM-kisoissa nostaa jälleen 44 vuoden takaisen sodan varjostamaan ottelua.
Maiden välisiin otteluihin jalkapallon MM-kisoissa on liittynyt poliittisia jännitteitä maiden sodittua keskenään Britanniaan kuuluvien Falklandinsaarten hallinnasta vuonna 1982.
Argentiina kutsuu sen kyljessä olevia saaria Malvinassaariksi. Lyhyt konflikti kärjistyi nopeasti Argentiinan tekemän maihinnousun jälkeen, kun Britannian pääministeri Margaret Thatcher lähetti joukkoja toiselle puolelle Atlantin valtamerta.
Taistelussa sai surmansa kaikkiaan 649 argentiinalaista ja 255 brittiläistä sotilasta.
Maanantaina Argentiinan sotaveteraanien järjestö otti kantaa jalkapallon ja sotamuistojen yhdistämistä vastaan ennen maiden välillä keskiviikkoiltana pelattavaa MM-välierää.
– Se ei ole aseellinen uusintaottelu eikä historiallinen hyvitys, veteraanijärjestö vetosi.
Lue myös: Karkaako MM-trilleri käsistä? Asiantuntijalta mehevä povaus Argentiinasta ja Englannista
Konfliktin ajankohdasta, huhtikuun toisesta päivästä nimensä saanut järjestö toivoo, että sodassa kaatuneita muistettaisiin muilla tavoin kuin lietsomalla vihaa ja ulkomaalaisvastaisuutta jalkapallon kautta.
– Kansallista koskemattomuutta puolustetaan kansainvälisissä foorumeissa diplomatian, historiallisten faktojen sekä rauhanomaisten ja kiistämättömien vaatimusten kirjaamisella perustuslakiimme, järjestö linjasi tiedotteessaan.
Argentiina on linjannut perustuslakiinsa pykälän, jonka mukaan saarten palauttaminen sen hallintaan on kansan pysyvä ja luovuttamaton tavoite. Sodan jälkeisistä vuosista lähtien keinot siihen ovat kuitenkin olleet rauhanomaisia.