Puutiaiskausi käynnistyi tänä vuonna aikaisin, sillä ensimmäisiä havaintoja punkeista tehtiin jo helmikuussa.
Punkkihavaintoja on raportoitu tänä vuonna eri puolilta Suomea jo yli 98 000. Havainnoista valtaosa eli yli 60 000 on tehty viimeisen kolmenkymmenen päivän aikana.
Tiedot tulevat ilmi Turun yliopiston ja Pfizerin yhdessä ylläpitämästä Punkkilive-kartasta.
Lue myös: Punkkien levittämä tauti lisääntynyt – ethän unohda oleellista seikkaa rokotteen otettuasi?
Puutiaiskausi on jo täydessä vauhdissa lähes koko Suomessa aina Rovaniemen korkeudelle asti, kertoo Turun yliopiston professori Ilari Sääksjärvi Viiden jälkeen -ohjelmassa.
Runsaat havaintomäärät herättävätkin kysymyksen: enteilevätkö kevään punkkivahavainnot poikkeuksellisen hankalaa punkkikesää?
– Siihen voisi sanoa, että ei ainakaan helpompi kuin viime vuosi, Sääksjärvi sanoo.
Sääksjärven mukaan tulevaan kesään kannattaa varautua siten, että puutiaisia riittää liikkeellä eri puolilla Suomea. Punkkien määrään vaikuttavat erityisesti kesän lämpötila ja sateisuus.
Lämmin ja kostea kesä suosii puutiaisia, kun taas pitkät hellejaksot vähäisillä sateilla voivat vähentää niiden määrää.