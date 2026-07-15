Aiemmin Yhdysvallat kertoi jatkaneensa neljättä perättäistä päivää iskujaan Irania vastaan.
Iran sanoo tehneensä iskuja yhdysvaltalaiskohteisiin Lähi-idässä. Asiasta kertoo Iranin yleisradioyhtiö IRIB.
Iranin asevoimat sanoo tehneensä drooni-iskuja Yhdysvaltain tukikohtaan Jordaniassa. Iranin vallankumouskaarti kertoo puolestaan iskeneensä tukikohtiin Kuwaitissa ja Bahrainissa.
Vallankumouskaartin mukaan Hormuzinsalmi pysyy suljettuna, kunnes Yhdysvallat lopettaa hyökkäyksensä.
Aiemmin Yhdysvallat kertoi jatkaneensa neljättä perättäistä päivää iskujaan Irania vastaan. Asevoimat kertoi myös aloittaneensa Iranin satamien saarron uudelleen.