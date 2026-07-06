Ilmastonmuutos suosii punkkien elinkaarta ja lisääntymistä Suomessa. Pelolle ei kuitenkaan kannata antaa valtaa.

Punkkien määrä on kasvanut voimakkaasti. Suomen Rokotepalvelun vastaava lääkäri Jukka Vakkila pitää ainakin yhtenä syynä ilmastonmuutosta.

– Se suosii punkin elinkaarta ja lisääntymistä. Ne levittäytyvät tehokkaasti. Myös peurojen ja hirvieläinten lisääntyminen vaikuttaa luultavasti myös, Vakkila sanoo Huomenta Suomessa.

Vakkilan mukaan puutiaisten kanssa pärjää hyvin, kun asiaan suhtautuu oikein.

– Suomessa ei mielestäni ole aihetta niiden pelkäämiseen. Mutta luonnossa liikkuvien ihmisten kannattaa silti huomioida tämä asia. Mutta se, että pelkäisi ja suojautuisi kumipuvulla pitkin kesää, niin sitä en näe kovin järkevänä, Vakkila toteaa.

Punkit voivat aiheuttaa ihmiselle borrelioosia ja puutiaisaivokuumetta. Suomen Rokotepalvelu tarjoaa TBE-rokotetta, eli punkkirokotetta, puutiaisaivotulehdukseen. Vakkilan mukaan rokote on suositeltava niille, jotka haluavat kulkea luonnossa ilman stressiä.

– Meillä on edelleen alueita, joissa sitä on aika vähän, kuten Etelä-Savo ja Kainuu. Mutta etukäteen sitä on vaikeaa hahmottaa, ja ihmiset liikkuvat eri paikoissa. Sen myötä Suomi alkaa olla sellainen maa, että jos luonnossa haluaa liikkua turvallisin mielin, niin rokote kannattaa ottaa. Se on ollut käytössä 50 vuotta ja on hyvin turvallinen, Vakkila sanoo.