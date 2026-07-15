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MTV Meltosjärvellä: Rauha houkuttee keskieurooppalaisia kiinteistökaupoille Lappiin – "Jos haluat elää onnellisena, elä piilossa"

3:18 Video: Luonto houkuttee keskieurooppalaisia kiinteistökaupoille Lappiin

Julkaistu 15.07.2026 06:01 (Päivitetty 3 minuuttia sitten )

Saara Rantanen

Lappi tarjoaa asioita, joita ei Keski-Euroopassa juuri ole: puhdasta luontoa ja rauhaa. Pohjoisen Suomen taloista, mökeistä ja myös huoneistoista ovat kiinnostuneet etenkin hollantilaiset ja saksalaiset, mutta kauppoja on tehty monien muidenkin kansallisuuksien kanssa. Keski-Euroopasta tulevat ostajat hakevat Suomen Lapista puhdasta luontoa, rauhaa ja hiljaisuutta. Myös kuumenevat kesät ovat kääntäneet monien katseet pohjoiseen. Esimerkkinä Meltosjärvi Ylitornion Meltosjärvi on esimerkki hiljaisesta lappilaisesta kylästä, jonka keskieurooppalaiset ostajat ovat huomanneet. Kylällä on viime vuosina tehty useita talokauppoja, joissa ostajat ovat tulleet Suomen ulkopuolelta. – Ainakin Hollanti, Saksa, Ranska, Puola ja Belgia, luettelee Meltosjärven kyläyhdistyksen puheenjohtaja Jorma Kariniemi hiljattain kylään muuttaneiden kotimaita. Ulkomaalaisten muuttaminen pienelle sivukylälle on kiinnittänyt median huomion. Aluksi uudet tulijat antoivat haastatteluja, mutta enää he eivät siihen suostu. He tulivat Meltosjärvelle rauhan ja hiljaisuuden perässä, eikä mediahuomio oikein sovi siihen yhtälöön.¨ Artikkeli jatkuu kuvan jälkeen. MTV – Jotkut heistä ovat sanoneet, että jos haluat elää onnellisena, elä piilossa, kertoo Kariniemi kieltäytyjien perusteluista. Lisäksi on mainittu, että he eivät halua aivan kaikkien löytävän Meltosjärveä, vaan tahtovat pitää sen omana salaisuutenaan ja aarteenaan. Tämä perustelu resonoi hyvin suomalaisten mielissä, kehottihan jo kätkemään onnensa.

Eino Leino

Loistava tulevaisuus edessä ja takana

Meltosjärvi on ollut aikoinaan hyvin vilkas kylä. Enimmillään sen koulussa oli yli 500 oppilasta omasta ja naapurikylistä.

Nyt koulu on suljettu. Kylän hiljeneminen alkoi metsätöiden koneellistumisen myötä.

– Metsurit lähtivät kylästä Ruotsiin. He menivät sinne metsätöihin tai tehtaisiin, kertoo Erkki Kumpula, joka on kirjoittanut sukunsa ja kotikylänsä historian kirjaksi asti.

Meltosjärvi sijaitsee keskellä laajoja valtion metsiä, ja sotien jälkeen sitä ympäröivätkin suuret savotat.

– Meltosjärven alueella oli 20 savottakämppää, mutta niistä ei ole jäljellä enää yhtään, kertoo Kumpula.

Meltosjärven kylän pinnassa on savottakämppä, jonka kyläyhdistys osti ja siirsi nykyiselle paikalleen Rovaniemen puolelta.

– Haluamme näin vaalia historiaamme ja suurten savottojen muistoja, sanoo Kumpula.

Meltosjärven kylä jää Vähä Meltosjärven ja Iso Meltosjärven väliin. Järvet ovat olleet erittäin hyviä lintujärviä, mutta linnut ovat vähentyneet.

Yksittäistä syytä lintujen vähenemiseen ei voi nimetä, mutta maatalouden muutoksilla lienee osansa asiassa. Nyt järvien tilaa parannetaan, ja hankkeisiin on saatu rahoitusta EU:sta. Tulevaisuus näyttää hyvältä.

– Järveä on ennallistettu ja työt jatkuvat vielä, kertoo Meltosjärven kyläyhdistyksen puheenjohtaja Jorma Kariniemi.

Uudet kyläläiset

Meltosjärven väkiluvun aleneminen on pysähtynyt uusien kyläläisten ansiosta. Tulijoiden joukossa on paitsi aivan uutta väkeä Keski-Euroopasta, myös entisiä kyläläisiä, jotka palaavat kotiseudulleen eläkeläisinä.

Kylän meno ei ole uusien asukkaitten myötä radikaalisti muuttunut, mutta jotakin uutta on havaittu.

– Melko moni on alkanut harjoitella englannin kieltä, että saisi muutamankaan sanan vaihdettua uusien kyläläisten kanssa, sanoo Kumpula.

MTV Uutiset ei tavannut yhtään kylän uusista asukkaista. He pysyttelivät hyvän matkan päässä toimittajasta ja kamerasta. Sen sijaan tapasimme muita kyläläisiä, kuten suomen kielen opettajan.

– He ovat hyvin innokkaita oppimaan ja kyselevät sekä kielestä että kulttuurista, kertoo Arja Muotka-Awaitey.

Hän on eläkkeellä oleva opettaja, joka palasi vanhaan työhönsä suomen opettajana, kun Meltosjärvelvellä tarvittiin suomi vieraana kielenä -kurssi.

Artikkeli jatkuu kuvan jälkeen.

Savotoissa hevosilla oli iso rooli. Sen kunniaksi Meltosjärven Savottapihassa on luonnollisen kokoinen veistos puukuormaa vetävästä hevosesta.MTV

Muotka-Awaitey kertoo, että uudet kyläläiset ovat omatoimisesti perehtyneet Suomeen ja suomalaiseen kulttuuriin.

– He kaikki ovat käyneet savusaunassakin, jossa minä en ole käynyt koskaan, kuvailee Muotka-Awaitey opiskelijoidensa Suomi-mielenkiintoa.

Arjan vetämällä kansalaisopiston kurssilla opetellaan sanastoa ja vilkaistaan kielioppia tarpeen mukaan.

– Välillä keskustelu kääntyy englanniksi, kun esimerkiksi selvitellään, miksi ja mikä on maitolava, sanoo Muotka-Awaitey.

Osa uusista kyläläisistä tekee etätöitä entiseen kotimaahansa. Osa on työllistynyt paikallisesti matkailun pariin. Meltosjärveltä kun on vain 70 kilometriä Rovaniemelle.

Kaikki uudet talojen omistajat eivät asu kylällä vakituisesti, vaan asunto on hankittu kakkoskodiksi. Osa joukosta myös lyhytvuokraa talojaan ulkopuolisille silloin, kun eivät itse ole siellä.

Suomen Lappi kiinnostaa

Meltosjärvi ei suinkaan ole ainoa paikka, joka kiinnostaa keskieurooppalaisia ostajia. Kiinteistönvälittäjät eri yrityksistä kertovat samaa tarinaa.

– Lappi kiinnostaa, ja ostajia tulee jatkuvasti Keski-Euroopasta, sanoo kiinteistönvälittäjä Jorma Salmela Habitasta.

Salmela tekee töitä Torniossa ja kertoo myyneensä esimerkiksi Tervolasta 30 kohdetta keskieurooppalaisille viimeisen kolmen vuoden aikana.

Kiinteistömaailman Sari Mäntyranta Rovaniemeltä kertoo, että ostajia tulee ainakin Hollannista, Itävallasta, Saksasta, Belgiasta ja Ranskasta.

– Heistä 90 prosenttia etsii vapaa-ajan asuntoa ja 10 prosenttia aikoo muuttaa Suomeen pysyvästi, kertoo Mäntyranta omista asiakkaistaan.

Kysyntä kohdistuu nimenomaan Suomen Lappiin, vaikka Ruotsissa on sama ilmasto ja yhtä lailla vakaa yhteiskunta.

– Suomessa on parempi infra, enemmän kohteita tarjolla ja ne ovat erihintaisia, selittää Jorma Salmela nimenomaan Suomeen kohdistuvaa kysyntää.

Suomesta kotia tai kakkosasuntoa etsivät haluavat nauttia luonnosta ja yksityisyydestä, mikä on ohjannut kysyntää tietynlaisiin kohteisiin.

– Eniten teemme kauppaa kohteista, jotka ovat talviasuttavia omakotitaloja tai mökkejä vesistön äärellä. Sen lisäksi luonnon rauhaa etsiville tontin pitää olla vähintään yksi hehtaari, kertoo Jorma Salmela.

Kiinteistökauppa keskieurooppalaisten kanssa on Lapissa jo arkea, mutta viime aikoina myös Aasiasta on alkanut tulla ostajia. Uutta on myös se, että huoneistotkin ovat alkaneet vähitellen kiinnostaa ulkomaisia ostajia.

Saara Rantanen MTV Uutiset

Keski-Euroopasta tulee väkeä Lappiin ostamaan taloja | MTV Uutiset