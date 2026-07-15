Englannin ja Argentiinan MM-välieräkohtaaminen on ennakkoon aivan äärimmäisen tasainen, linjaa MTV Urheilun asiantuntija Juho Rantala.

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11.6.–19.7. MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.

– Tämä on niin fifty-fifty. Kumpikin on vähän runnonut tiensä tähän pisteeseen. Ovat pelanneet ihan ok ja riittävän hyvin. Sitkeyttä on ollut ja kykyä voittaa tasaisia pelejä, Rantala aloittaa.

– Argentiinalla on tuore maailmanmestaruuden kokemus. Englanti on taas ollut viime vuosina todella vahva arvokisasuorittaja tähän välierävaiheeseen asti. Kynnys on se, että pystyyko Englanti voittamaan ison maan.