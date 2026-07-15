– Tämä on niin fifty-fifty. Kumpikin on vähän runnonut tiensä tähän pisteeseen. Ovat pelanneet ihan ok ja riittävän hyvin. Sitkeyttä on ollut ja kykyä voittaa tasaisia pelejä, Rantala aloittaa.
– Argentiinalla on tuore maailmanmestaruuden kokemus. Englanti on taas ollut viime vuosina todella vahva arvokisasuorittaja tähän välierävaiheeseen asti. Kynnys on se, että pystyyko Englanti voittamaan ison maan.
Kolme leijonaa on välieräjoukkueista ainoa, joka ei ole voittanut mitään lähihistoriassa. Argentiina on hallitseva maailmanmestari, Ranskan edellisestä MM-kullasta on vain kahdeksan vuotta ja Espanja pokkasi kaksi vuotta sitten EM-kultaa.
– Englanti vielä miettii ja kyselee, että "olisiko meistä siihen". Nämä muut maat tietävät, että se onnistuu. Viimeinen askel on ottamatta ja nyt se pitäisi Englannin tehdä kaksi kertaa.
Jälkimmäisen välieräparin kummatkin joukkueet ovat päässeet neljän parhaan joukkoon kohtaamatta pudotuspeleissä varsinaisia suuruuksia. Argentiina on kellistänyt Kap Verden, Egyptin ja Sveitsin. Englannin tielle asettuivat Kongon demokraattinen tasavalta, Meksiko ja Norja.
Kaksi viimeksi mainittua olivat toki henkisesti kovia koettelemuksia: Meksiko iski Englannin kimppuun infernaalisella Aztecan stadionilla, Norja oli koko MM-turnauksen kuumin yllättäjä.
– Koville ovat molemmat joukkueet joutuneet, mutta kumpikin olisi nämä aiemmat vastustajat ottanut vastaan riemusta kiljuen ennen turnausta. Ihan huippumaat eivät ole vielä tätä kaksikkoa testanneet, vaikka Norja oli kyllä aivan loistava, se olisi voinut Englannin kaataa, Rantala pohtii.
Englanti 51–49
Ottelun suurin nimi on MM-turnauksen maalikuninkuudesta taisteleva Lionel Messi. 39-vuotias supertähti on vetänyt Argentiinan vankkureita kahdeksalla maalillaan.
Englannilla on huippuhyökkääjä Harry Kane, joka on tosin jäänyt viime otteluissa jopa hieman kakkosriviin: Jude Bellingham on kaapannut ratkaisuroolin, hän iski Norja-ottelun molemmat maalit.
– Peli ei ole kummallakaan nipulla niin kokonaisvaltaisesti vakuuttanut, mutta Messi on ollut todella hyvä, Bellingham taas aivan huippu, etenkin näissä viime peleissä.
Rantala ennakoi, että keskiviikkoiltana luvassa on jonkinlaista kaaostakin. Huippumaat ovat tehneet runsaasti maaleja, mutta myös omissa on soinut.
– Uskon, että illalla nähdään hetkiä, jolloin peli ei ole varsinaisesti kummankaan kontrollissa.
– Tämä ottelu ratkeaa johonkin yksittäiseen hetkeen tai mokaan, jota on mahdotonta ennustaa ennakkoon.
Asetelmat ovat niin tasaiset, että asiantuntijasta saa rutistaa suosikin ulos puoliväkisin.
– Laitan prosentit Englannille 51–49, jos on ihan pakko valita, Rantala niputtaa.
Englanti ja Argentiina kohtaavat keskiviikkoiltana klo 22. Voittaja etenee sunnuntaina pelattavaan loppuotteluun, häviäjä pelaa pronssista.
Jere Hultin työskentelee MTV Uutisissa urheilutoimittajana. Hultinin erityisosaaminen kohdistuu jääkiekkoon, mutta hän seuraa urheilun kenttiä laajalla skaalalla. Voit olla juttuvinkkien tiimoilta yhteydessä sähköpostitse jere.hultin@mtv.fi