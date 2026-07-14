Borrelioosi yhdistetään yleensä punkkeihin, mutta espoolainen Anders Blomberg sai diagnoosin paarman pureman jälkeen.
Anders Blomberg oli seuraamassa tyttärensä kesäteatteriesitystä juhannuksen alla Espoon Kauklahdessa, kun hänen kimppuunsa iski suurikokoinen hyönteinen.
Kyseessä oli Blombergin mukaan iso, kolme senttiä pitkä hevospaarma.
Blomberg sai paarman tapetuksi, mutta se oli ehtinyt jo napata häntä vasemmasta kädestä, sormien välistä.
– En ajatellut sitä sen enempää silloin, mutta muutamaa päivää myöhemmin huomasin, että puremakohtaan rupesi muodostamaan tulehduksellisia oireita, Blomberg kertoo MTV Uutisille.
Blomberg otti yhteyttä lääkäriin, joka määräsi hänelle antibioottikuurin ihotulehdukseen.
Tämä kuva on juhannuspäivältä noin kolmen päivän päästä puremasta.Anders Blomberg
Tämän kuvan perustella lääkäri arvioi juhannussunnuntaina, että kyseessä on subcutaanitulehdus.Anders Blomberg
Oireet alkoivat Blombergin mukaan kuurin edetessä vähetä, kunnes kuurin loputtua tuli käänne huonompaan.