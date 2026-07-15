Espanjan aseistariisuva suoritus ei ollut ainoa syy Ranskan hyytymiseen MM-välierässä, jos päävalmentaja Didier Deschampsia on uskominen. Osansa sai nimittäin myös ottelun päätuomari.

– Espanja oli vahva. Sen se todisti. Me emme olleet parhaimmillamme, ja teimme tavallista enemmän teknisiä virheitä. Emme olleet palautuneet niin hyvin kuin olisin ajatellut. Siksi tämä on niin valtava pettymys, Deschamps kommentoi Le Parisienin mukaan.