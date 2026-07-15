Ranskan välieräesitys jäi kokonaisvaltaisesti vaisuksi. Se sai ensimmäisen laukauksen kohti Espanjan maalia vasta toisen puoliajan loppuhetkillä. 0–2-tappio on luonnollisesti valtava pettymys koko MM-turnauksen suurimmalle mestarisuosikille.
Menestyksekkään aikakautensa Ranskan päävalmentajana päättävä Didier Deschamps jakoi Espanjalle vuolaat kehut. Hän toisteli ranskalaisemedioiden mukaan useamman kerran, kuinka vastustaja oli yksinkertaisesti parempi.
– Espanja oli vahva. Sen se todisti. Me emme olleet parhaimmillamme, ja teimme tavallista enemmän teknisiä virheitä. Emme olleet palautuneet niin hyvin kuin olisin ajatellut. Siksi tämä on niin valtava pettymys, Deschamps kommentoi Le Parisienin mukaan.
Tiistai-illan ottelu otti merkittävästi suuntaa avauspuoliskolla, kun Lamine Yamalia rikottiin rangaistusalueella. Elsalvadorilainen päätuomari Ivan Barton asetti pallon pilkulle. Mikel Oyarzabal vei Espanjan vastustamattomasti 1–0-johtoon.
Bartonin tuomarisuorituksesta on vaikeaa löytää ainakaan kovin räikeitä virheitä, sillä ottelu vaikutti olevan vakaasti hanskassa.
Deschamps ei tappion hetkellä kuitenkaan pidättäytynyt tuomaritoiminnan kommentoinnista.
– Lisäksi ensimmäisellä puoliajalla tehtiin kyseenalaisia päätöksiä, Deschamps sivalsi, todennäköisesti ainakin rankkarituomioon viitaten.
– Neljäs ja viides erotuomari olivat huipputasoa, mutta oliko illan päätuomarilla tasoa tuomita MM-kisojen välierää? Esitän teille kysymyksen, johon en aio vastata, hän jatkoi tunne pinnassa.
– En sano tätä siksi, että hävisimme, muuta oli tiettyjä tilanteita, usein myös meidän vahingoksemme, Deschamps tarkenteli L'Équipe-lehden mukaan.
Vuodesta 2012 Ranskaa luotsannut Deschamps siis väistyy tämän turnauksen päätteeksi.
– Pettymys on todellinen. Pelaajat ovat täysin masentuneina pukuhuoneessa. Matkan loppuminen sattuu, he ovat kaikki kilpailuhenkisiä, Deschamps sadatteli.
Espanja kohtaa MM-finaalissa Englannin tai Argentiinan. Ranska pelaa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Deschampsin sanojen mukaan "sijoitusottelun", eli pronssikamppailun.
Jere Hultin työskentelee MTV Uutisissa urheilutoimittajana. Hultinin erityisosaaminen kohdistuu jääkiekkoon, mutta hän seuraa urheilun kenttiä laajalla skaalalla. Voit olla juttuvinkkien tiimoilta yhteydessä sähköpostitse jere.hultin@mtv.fi