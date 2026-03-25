Kansallisessa rokotusohjelmassa TBE-rokotteen saavat maksutta 3 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat henkilöt, joilla on kotikunta Suomessa ja jotka asuvat vakinaisesti jossain alla olevista alueista.

Ahvenanmaalla

Espoon Suvisaaristossa (02380) ja Kauklahden (02780) postinumeroalueen Kurttilan ja Vanttilan kaupunginosissa

Hailuodossa

Hangossa Lappohjan (10820) postinumeroalueella

Helsingissä Karhusaaressa ja Länsi-Herttoniemen (00800) postinumeroalueella

Kemissä Takajärvi-Haukkarin (94700), Pikku-Berliini-Hepolan (94830), Veitsiluodon (94800), Ajoksen (94900) sekä Peurasaaren (94720) postinumeroalueilla

Kemiönsaaressa Dragsfjärdin (25870), Hiittisten (25940), Kasnäsin (25930) ja Rosala-Kasnäs-Hiittisten (25950) postinumeroalueilla

Kirkkonummella Luoman (02440), Masalan (02430), Upinniemen (02470), ja Porkkalan (02480) ja Jorvaksen postinumeroalueilla sekä Överbyn, Myllykylän ja Sepänkylän alueilla Kirkkonummen (02400) postinumeroalueella

Kotkan saaristossa

Kuopiossa Saarijärven (70460) postinumeroalueella

Kustavissa

Lappeenrannan Sammonlahden kaupunginosassa sekä Kuusimäki-Lavolan (53810) postinumeroalueella

Lohjanjärven saaristoalueella ja Ojamon (08200), Kirkniemen (08800), Lylyisen/Hormajärven (08450) sekä Vohloisen/ Virkkalan (08700) postinumeroalueilla

Oulussa Kaakkurin (90410) postinumeroalueella

Paraisilla

Pyhärannassa

Raahen edustalla Preiskarin saaressa

Raaseporissa Bromarvin (10570) postinumeroalueella ja saaristo Tammisaaren (10600) postinumeroalueella

Simossa

Sipoon saaristossa (Västerskog (01120)

Tohmajärvellä

Uudenkaupungin Pyhämaan (23930) postinumeroalueella

Maksuttoman rokotukseen ovat oikeutetut myös henkilöt, jotka oleskelevat pitkäaikaisesti näillä riskialueilla.

Lähde: THL