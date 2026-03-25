Puutiaisaivotulehdukset ovat lisääntyneet viime vuosina Suomessa. Punkkirokote kannattaa hakea hyvissä ajoin ennen kesää, eikä tehosterokotteita sovi unohtaa.
Punkkien levittämän puutiaisaivotulehdustapausten (TBE) määrä on noussut viime vuosina koko Suomessa. Tämä johtuu ilmaston lämpenemisestä, joka on lisännyt punkkien määrää ja laajentanut niiden elinalueita, kertoo Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue tiedotteessaan.
Suurin osa sairastuneista on rokottomattomia.
Lue myös: Punkit heräilevät jo viidessä asteessa: Suojaa lemmikit ajoissa – "Mitä kauemmin punkki ehtii olla kiinnittyneenä eläimeen..."
Puutiaisaivotulehdus johtaa usein sairaalahoitoon, mutta se voi johtaa jopa kuolemaan.
Rokote on tehokas tapa suojautua TBE-tartunnalta, sillä se ehkäisee noin 90 prosenttia sairastumisista. Rokotesuojaa pitää myös ylläpitää.
– Moni muistaa ottaa ensimmäiset rokoteannokset, mutta tehosteet unohtuvat. Jotta rokotesuojaus säilyy, tehoste on tärkeää ottaa ajallaan, infektioiden torjunnan ylilääkäri Tinja Lääveri tiedotteessa.