Uhrien joukossa oli Britannian, Belgian, Ranskan ja Yhdysvaltojen kansalaisia.
Lähes kaikki Espanjan maastopalojen uhreista olivat ulkomaalaisia, kertovat viranomaiset.
Etelä-Espanjassa roihunneissa maastopaloissa vahvistetaan kuolleen 13 ihmistä, joista 12 oli ulkomaalaisia. Uhrien joukossa oli Britannian, Belgian, Ranskan ja Yhdysvaltojen kansalaisia.
Torstaina syttynyt maastopalo autioitti kaupunkeja Almerian maakunnassa ja jätti jälkeensä mittavia tuhoja. Palon epäillään syttyneen kaatuneesta sähkölinjasta.
Viranomaisten mukaan maastopalot saatiin sunnuntaina aisoihin.