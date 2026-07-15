Brittiläisen reppureissajan Peter Falconion murhasta Australian syrjäisellä Pohjoisterritoriolla on kulunut jo 25 vuotta. Kukaan ei tiedä, missä Falconion ruumis on.

Falconio oli matkalla halki Australian yhdessä kumppaninsa Joanne Leesin kanssa, kunnes murhaaja iski.

Murha tapahtui 14. heinäkuuta 2001 yöllä, kun pariskunta ajoi illalla pohjoiseen Stuart Highwaytä kohti Devils Marblesia.

Murhaaja Bradley John Murdoch viittoi heidät pysähtymään ja väitti, että heidän pakettiautostaan lensi kipinöitä. Murdoch oli seurannut heitä siitä lähtien, kun he olivat lähteneet Barrow Creekistä.

Kun Falconio nousi autosta, Murdoch ampui hänet kuoliaaksi. Lees sidottiin nippusiteillä ja Murdoch yritti siepata hänet, mutta hän onnistui pakenemaan ja piiloutumaan lähistön pusikkoon.

Poliisin julkaisema uusi kuva Joanne Leesistä vain muutama tunti sen jälkeen, kun hän oli kohdannut puolisonsa murhaajan ja päässyt tätä pakoon.

Myöhemmin Lees pysäytti ohi kulkeneen raskaan maantiejunan ja sai apua. Murdoch pakeni ja hävitti Falconion ruumiin jonnekin Australian erämaahan matkallaan kohti Broomea.

Australian poliisi lähetti MTV Uutisille myös ennenjulkaisemattomat kuvat, jotka näet yllä olevalta videolta.

Merkittävä tutkinta

Tapauksesta tuli yksi Pohjoisterritorion poliisin historian merkittävimmistä tutkintakokonaisuuksista.

Murdoch tunnistettiin tekijäksi ja hänet pidätettiin elokuussa 2002. Näkyvyyttä saaneen oikeudenkäynnin jälkeen Murdoch tuomittiin joulukuussa 2005 Falconion murhasta ja Leesin sieppausyrityksestä. Hän sai elinkautisen vankeusrangaistuksen.

Poliisin mukaan vuosien tutkinnasta ja lukuisista julkisista vetoomuksista huolimatta Falconion jäännösten sijainti ei ole selvinnyt.

Laajoja etsintöjä tehtiin jo murhan jälkeen, ja etsintöjä on jatkettu koko 25 vuoden ajan, Australian poliisin tiedotteessa kerrotaan.

Pohjoisterritorion poliisivoimien komissaari Martin Dole kertoo ajatustensa olevan Falconion perheen ja Joanne Leesin luona.