Ranska ja Espanja kohtaavat tiistai-iltana jalkapallon MM-kisojen ensimmäisessä välieräottelussa. MTV Urheilu seuraa kello 22.00 alkavaa ottelua hetki hetkeltä tässä artikkelissa.
Ranska – Espanja 0–0
1. puoliaika:
10. min: Alex Baena ampuu vapaapotkun suoraan muuriin. Jatkotilanteessa Lamine Yamal pääsee keskittämään lupaavasti, mutta Ranska selvittää pallon väljemmille vesille.
9. min: Espanja saa erinomaisesta paikasta vapaapotkun, kun Adrien Rabiot rikkoo Dani Olmoa. Rabiot saa tilanteesta keltaisen kortin.
6. min: Ottelu on käynnistynyt rauhallisesti. Bradley Barcola tulee ensimmäisen kerran vauhdilla, mutta Espanjan puolustus pysäyttää hyökkäyksen kulmaksi. Kulmapotku ei kuitenkaan tuota tulosta Ranskalle.
Ottelu on käynnissä!
Kello 21.55: Hymnit on nyt soitettu. Pian mennään!
Kello 21.53: Joukkueet astelevat kentälle. Pian on kansallishymnien vuoro.
Kello 21.35: Ranskan hyökkäyskolmikko Kylian Mbappe, Ousmane Dembele ja Michael Olise on ollut kisoissa hirmuiskussa.
Mbappe on tehnyt 8 maalia ja syöttänyt kolme. Dembele on tehnyt viisi maalia ja syöttänyt kaksi. Olise puolestaan johtaa koko turnauksen syöttöpörssiä viidellä syötöllään.
Espanjan paras maalintekijä on neljästi osunut Mikel Oyarzabal. Vaihtopenkiltä löytyy kahdessa edellisessä pelissä voittomaalin tehnyt Mikel Merino, joten maalintekovoimaa löytyy myös avauskokoonpanon ulkopuolelta.
Kello 21.20: Espanja on voittanut joukkueiden kaksi edellistä kohtaamista. Viime kesänä Espanja löi Ranskan Kansojen liigan välierässä 5–4. Vuoden 2024 EM-välierissä Espanja oli parempi maalein 2–1.