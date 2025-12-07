Lunta on luvassa jo sunnuntai-iltana osaan maata. Etelässä talven odottajat jäävät nuolemaan näppejään.

Maan pohjois- ja keskiosiin on luvassa lumisateita jo sunnuntai-illan aikana.

Etelässä lunta saadaan edelleen odottaa, sillä alueelle nousee edelleen hyvin lauhaa ilmaa, ja mitä lounaammaksi liikutaan, sitä enemmän sade tulee veden muodossa.

Paikoin erittäin liukasta

Maan keskivaiheilla ajokeli voi olla paikoin erittäin liukas alkuviikon aikana, kun lumisateiden jälkeen alueelle saapuvat vesisateet.

– Sohjoa voi syntyä, kun vettä sataa lumen päälle ja ollaan hieman plussalla, ennustaa meteorologi Jenna Salminen.

Paikoin lunta saadaan maahan jopa viiden sentin verran.