Pelastuslaitoksella on ollut tehtävä ihmisen pelastamiseksi vedestä Nurmijärvellä Nukarinkoskella.
Pelastuslaitokselta kerrotaan, että meloja jäi kovalla voimalla virtaavassa koskessa virran viemäksi ja juuttui kanootilla kivelle keskelle koskea.
– Meloja pystyi itse soittamaan apua. Pelastuslaitoksen pintapelastajat kävivät saattamassa melojan kanootin kera pois ahdingosta, pelastuslaitos tiedottaa.
Tilanteen seurauksena ei tullut henkilövahinkoja.