Suomalaisilla on omat suosikkiyrttinsä. Yksi niistä jakaa vahvasti mielipiteet.
Kansallista yrttiviikkoa vietetään vuonna 2026 perinteiseen tapaan maaliskuussa, 9.–15.3. Kauppapuutarhaliiton mukaan erilaisia yrttejä tuotetaan Suomessa vuosittain jopa noin 30 miljoonaa ruukkua.
Liitosta muistutetaan, että yrtit ovat raikkaassa sesongissa ympäri vuoden ja niillä saa herkullista viherrystä lautaselle.
– Pehmeävartiset yrtit ovat parhaimmillaan, kun ne lisätään ruoanlaiton loppuvaiheessa. Niitä voi huoletta heittää useamman kourallisen myös valmiin annoksen päälle, Kauppapuutarhaliitosta vinkataan.
Näin ruukkuyrtit tulivat Suomeen
Suomessa yrttien kaupallisen kasvatuksen aloitti lähes 40 vuotta sitten Famifarm Oy. Se tuottaa yrttejä myyntiin Järvikylä-brändin alla. Vuonna 1987 suomalaisille esiteltiin ensimmäistä kertaa ruukussa kasvatetut tillit ja persiljat.
Seuraavalla vuosikymmenellä lanseerattiin muun muassa basilika, timjami, rosmariini ja minttu.
2000-luvulla Aasian matkailun yleistyessä kauppoihin tuli sen sijaan mielipiteet jakava korianteri.
Korianteri jakaa mielipiteitä, koska joidenkin mielestä se yksinkertaisesti maistuu saippualle. Kyse on osin perimästä: taustalla voi olla muunnos kromosomin 11 geenissä OR6A2, joka ohjaa kykyä aistia aldehydiyhdisteitä. Osin kyse voi olla myös tottumuksesta.
Terveystrendejä ja aasialaisia makuja
Tänä päivänä suomalaiset ovat jo hyvin tottuneita ja kokeneita yrttien käyttäjiä. Yrttien käyttöä ohjaavat muun muassa terveystrendit sekä aasialaiset maut.
Tiesitkö?
- Suosituimpia yrttejä ovat tilli, basilika, korianteri, persilja ja ruohosipuli.
- Pääsiäisenä mintun myynti moninkertaistuu ja rosmariinia tuotetaan yli viisinkertainen määrä normaaliin viikkoon verrattuna.
- Joulun ja juhannuksen tärkein yrtti on tilli.
– Hyvinvointitrendi näkyy tällä hetkellä myös yrttien myynneissä: Vehnänoraan myynti kasvaa aina tammikuussa jopa 30–40 prosenttia tavalliseen verrattuna, ja vesikrassin myynti kasvoi vuonna 2025 40 prosenttia edellisvuodesta, kertoo Famifarm Oy:n yrttien ja salaattien valikoimapäällikkö Henna Vainio-Roodt tiedotteessa.
Vainio-Roodtin mukaan korianteri pitää pintansa yhtenä yrttisuosikkina. Aasialaisista yrteistä kiinnostavat myös entistä enemmän kanelibasilika ja Aasian minttu.
