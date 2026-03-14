Toyotan Sami Pajari nousi Kenian MM-rallissa kolmanneksi, kun Hyundain Esapekka Lappi kärsi rengasrikon 15. erikoiskokeella. Päivän viimeinen, rallin 16. erikoiskoe on peruttu.
Pajari teki 15. erikoiskokeella kisan viidennen pohja-aikansa. Hän oli 4,7 sekuntia nopeampi kuin kisaa johtava Toyota-tallikaveri Takamoto Katsuta.
– Tosi puhtaasti tuli tämäkin. Pakko sanoa, että ihan hyvä fiilis, Pajari kertasi.
Ek-voiton myötä Pajari nousi kisassa kolmanneksi, kun ennen pätkää 1,5 sekuntia edellä ollut Lappi kärsi pätkän loppupäässä rengasrikon ja menetti 50 sekuntia.
– En katso tuloksia. Yritän vain päästä maaliin. Ihan sama. Ei minun ole mitään järkeä lähteä ajamaan kilpaa kenenkään kanssa, Lappi sanoi.
– Aika paljon saa tehdä siirtymillä hommia. Ei ole mitään mietoa.