Pelastetut ovat merivartioston mukaan olosuhteisiin nähden hyväkuntoisia.
Kaksi henkilöä on pelastettu Oulun ja Ruotsin Luulajan väliseltä jääalueelta Perämereltä, kertoo Länsi-Suomen merivartiosto.
Pelastetut henkilöt ovat saksalainen mies ja nainen, Länsi-Suomen merivartiostosta kerrotaan MTV Uutisille. Saksalaisten tarkasta iästä ei ole tietoa.
Mies ja nainen olivat olleet jäällä retkeilemässä hiihtäen. Teltassa yöpymisen aikana jää oli murtunut juuri heidän leirinsä alueelta.
Saksalaiset olivat kuitenkin onnistuneet pakenemaan teltasta kiinteälle jäälle. Lähes kaikki retkeilijöiden varusteet olivat joutuneet mereen.
Lue myös: Meloja jäi pahaan pulaan keskellä koskea Nurmijärvellä
Henkilöt löydettiin tiistaina kello 11.40. Alueella oli merivartioston mukaan erittäin haastavat olosuhteet. Meripelastuskeskus Turku sai hälytyksen tapauksesta noin kello 6.30.
Merivartioston julkaiseman kuvan perusteella saksalaiset olivat tehneet jääpaloista SOS-merkin, joka on kansainvälinen hätämerkki. Kuvassa näkyy, että jää on tiheästi murtunut ja pakkautunut kasoiksi.