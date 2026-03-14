TPS:n Oliver Lauridsen ajettiin ulos turkulaisten elintärkeästä SM-liigaottelusta Ässiä vastaan.
Lähes kaksimetrinen Lauridsen jysäytti ruman taklauksen Ässien Petteri Riihisen päähän. Tanskalainen tuli tilanteeseen kolmantena miehenä eikä jättänyt vastustajalle mitään mahdollisuutta reagoida tulevaan taklaukseen.
Tuomaristo tarkisti tilanteen videolta ja lähetti Lauridsenin ulos ottelusta pelirangaistuksella. Ässät kuittasi heti perään 1–2-kavennusmaalin seuranneella ylivoimalla.
Joukkuetoverit taluttivat sekavan Riihisen pois kaukalosta. Porilaisten päävalmentaja Jarno Pikkarainen lähetti äänekkään terveisensä TPS:n vaihtoaition suuntaan.
Lue myös: Pelottava tilanne SM-liigassa: Pelaaja tajuttomana jään pintaan – ulosajo laitataklauksesta
TPS pelaa kotonaan elintärkeää ottelua. Joukkue on kaksi kierrosta ennen runkosarjan loppua kahden pisteen päässä viimeistä pudotuspelipaikkaa pitävästä HPK:sta. Ässät on jo varmistanut runkosarjan kahdeksannen sijansa.
Turussa nujakoitiin myös TPS:n 2–0-johtomaalin jälkeen. Kasper Pikkarainen pudotti hanskat Ässien Oskar Nilssonin provosoitua häntä.