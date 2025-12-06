



Kaipaatko piristystä harmauteen? Pekka Pouta listaa plussatalven hyvät puolet 5:47 Pekka Pouta löysi positiivista etelän harmaudesta – "Golfkausi jatkuu". Julkaistu 26 minuuttia sitten Kati Hyttinen kati.hyttinen@mtv.fi MTV Uutisten meteorologi Pekka Pouta löytää useita myönteisiä asioita etelän harmaudesta. Joulu lähestyy, mutta sää on kaikkea muuta kuin jouluinen. Kunnon talvea kaipaaville edes sääennuste ei tuo hyviä uutisia. Kuukausiennusteen mukaan etelässä vielä joulunalusviikkokin on selvästi keskimääräistä lämpimämpi. Lauhassa ja harmaassa säässä on myös hyviä puolia, ainakin jos sellaisia haluaa kaivamalla kaivaa, kuten meteorologi Pekka Pouta on tehnyt. – Otetaan ilon kautta, Pouta kommentoi. – Golfkausi jatkuu. Ja jotkut ovat löytäneet ehkä kukkiakin maljakkoon luonnosta, Pouta listaa aluksi. Myös purot ovat Poudan mukaan "hyvässä hapessa". – On satanut sen verran paljon, että kosket ja purot ovat aika komeita. Tämä on vähän sellaista kevätmeininkiä. Lue myös: Pekka Pouta etelän talvesta: "En pidättäisi henkeä" Veneilykausi jatkuu järvillä ja merillä pitkälle maan keskiosaan saakka.





– Ja sehän tarkoittaa sitä, että sinne voisi mennä kalaan.

Talviuimareille tilanne on suorastaan optimaalinen.

– Ei tarvitse miettiä, miten sinne saa avannon aikaiseksi. Sinne vaan kuhaa pyytämään.

Pajunkissatkin kukoistavat paikoin.

– Voisi tehdä uuden jouluperinteen, että lähtee virpomaan adventtina, Pouta ehdottaa.

Joulumarkkinoilla- ja -ostoksillakaan ei ole tarvinnut tänä vuonna palella. Kuvassa ihmisiä Tuomaan Markkinoilla Helsingin Senaatintorilla 30. marraskuuta.Lehtikuva

Tuoreita sieniä joulupöytään?

Metsistä voi löytää sieniä ruokapöytään yhä vain. Pouta oli itse löytänyt metsästä suppilovahveroita viimeksi torstaina.

Parhaimmillaan tai pahimmillaan Pouta kertoo noukkineensa tuoreita suppilovahveroita joulun välipäivinä. Suppilovahveroita pienet pakkasetkaan eivät haittaa.

Linnutkin tykkäävät Poudan mukaan lauhoista säistä.

– Ei tarvitse niin paljon läskiä vetää. Saattaa olla, että pienet hippiäiset ja muut pärjäävät pidempään. Lounais-Suomessa on nähty kuvien perusteella haikaroitakin. Ehkä tänne jää talvehtimaan vähän eksoottisempaakin porukkaa.

Seppo Muhonen kuvasi suppilovahveroita 4. tammikuuta 2018 Vantaan Varistossa.MTV Oy, All rights reserved

"Ei tarvitse mennä minnekään"

Ihmiselle harmaa sää antaa Poudan mukaan mahdollisuuden jäädä vapaasti makoilemaan vällyn alle.

– Ei ole pakko mennä minnekään.

Jos haluaa kuitenkin lähteä kävelylle vaikka koiran kanssa, saa nauttia siitä, ettei maa ole jäässä eikä sepeli pureudu tassuihin.

– Ei ole myöskään suolaa. Ei tee hyvää tassuille semmoinen loskatalvi. Eikä suola syövytä nyt myöskään autojen pintoja.

Jopa kansantaloudelle lauhasta säästä on hyötyä, kun ihmiset eivät telo itseään liukkaissa keleissä, keksii Pouta.

– Talvikunnossapitokin on paljon halvempaa. Ei ole lumiauroja tarvittu. Selvää säästöä.

Lisäksi lämmityskulut ovat huomattavasti pienemmät kuin pakkastalvina.

Vielä lopuksi Pouta kertoo, että jos jossain valo kajastaa, se värjää pilvet erityisen hienoiksi – eikä mahdollisesti upeita auringonlaskuja ja nousuja nähdäkseen tarvitse kukkua yötä myöten, vaan ne voi nähdä hyvinkin hereillä ollessa.