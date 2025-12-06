MTV Uutisten meteorologi Pekka Pouta löytää useita myönteisiä asioita etelän harmaudesta.
Joulu lähestyy, mutta sää on kaikkea muuta kuin jouluinen.
Kunnon talvea kaipaaville edes sääennuste ei tuo hyviä uutisia. Kuukausiennusteen mukaan etelässä vielä joulunalusviikkokin on selvästi keskimääräistä lämpimämpi.
Lauhassa ja harmaassa säässä on myös hyviä puolia, ainakin jos sellaisia haluaa kaivamalla kaivaa, kuten meteorologi Pekka Pouta on tehnyt.
– Otetaan ilon kautta, Pouta kommentoi.
– Golfkausi jatkuu. Ja jotkut ovat löytäneet ehkä kukkiakin maljakkoon luonnosta, Pouta listaa aluksi.
Myös purot ovat Poudan mukaan "hyvässä hapessa".
– On satanut sen verran paljon, että kosket ja purot ovat aika komeita. Tämä on vähän sellaista kevätmeininkiä.
Veneilykausi jatkuu järvillä ja merillä pitkälle maan keskiosaan saakka.