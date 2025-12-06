Lännessä ja etelässä sataa vettä, maan keskiosissa sekä Oulun seudulla tulee lunta ja räntää.

Sää on Suomessa lauantaina itsenäisyyspäivänä monin paikoin sateisen harmaa ja lauha. Pikkupakkasta on lähinnä Lapissa, ja muualla maassa ollaan muutama aste plussalla.

Lounaasta leviää maahan päivän aikana sateita, jotka tulevat ensin Etelä- ja Länsi-Suomessa vetenä. Iltapäivällä ja illalla sateet muuttuvat rännäksi ja lumeksi Keski-Suomen pohjoisosissa sekä Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilla. Illalla lunta on luvassa myös pohjoisemmaksi Oulun korkeudelle, mutta Lappiin asti sateet eivät juuri yllä.

– Illan ja ensi yön kuluessa on tulossa ainakin muutamia senttejä lunta maan keskiosiin ja Oulun seudulle, tiivistää meteorologi Kristian Roine sääpalvelu Forecalta STT:lle.

Huonon ajokelin varoitus on lumi- ja räntäsateiden vuoksi voimassa Keski-Suomen ja Pohjois-Savon maakunnissa alkuillasta kello kuudesta kello yhteen saakka yöllä. Roineen mukaan autonratissa kannattaa pitää kieli keskellä suuta vielä sunnuntaiaamunakin.

– Voisi kuvitella, että varhain sunnuntaiaamuna kannattaa olla vähän varovainen Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa sekä Keski-Suomessa Jyväskylän pohjoispuolisilla alueilla ja siitä kohti Oulua, Roine kertoo.

Hänen mukaansa lumisateet eivät ole kuitenkaan järin suuria, eikä niihin liity kovia tuulia.

– Mitään lumikaaosta ei ole nyt tulossa, Roine toteaa.