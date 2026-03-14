Kevättulva on tulossa Pohjois-Pohjanmaalle poikkeuksellisen aikaisin. Kalajoella kyseessä on varhaisin kevättulva ainakin yli 110 vuoteen.

Loppuviikon sateet ja sulava lumi ovat nostaneet länsirannikon ja Etelä-Suomen jokien pintoja, kertoo muun muassa Suomen ympäristökeskuksen ja Tulvakeskuksen ylläpitämä vesi.fi-sivusto.

Jokien nousu on jäänyt ennustettua maltillisemmaksi, mutta viikonlopun aikana sateiden ennustetaan jatkuvan. Kun virtaama kasvaa ja jäät lähtevät liikkeelle, on olemassa riski jääpadoille. Riskialueita ovat Kyrönjoki, joet Vaasan ja Kristiinankaupungin välillä sekä Oulun eteläpuolisen Pohjois-Pohjanmaan joet.

Ilmatieteen laitos on antanut Etelä-Pohjanmaalle ja Pohjanmaalle tulvavaroituksen, jonka mukaan sateet, sulaminen sekä jääpadot voivat aiheuttaa jokien ja purojen tulvimista alavimmille pelloille ja paikallisteille.

Joissa Keski-Pohjanmaalta Ouluun on vesi.fi-sivuston mukaan tulossa poikkeuksellisen aikainen kevättulva. Esimerkiksi Kalajoella on kyseessä aikaisin kevättulva vuodesta 1911 alkaneella havaintojaksolla.

Tulvahuiput ovat pääosin jäämässä keskimääräistä pienemmiksi.

Lauantaina Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitokselta kerrottiin STT:lle, että sen alueella on paikoin ollut sulamisvesistä johtuneita pieniä, paikallisia hulevesitulvia. Lauantaina päivällä pelastuslaitos sai vahingontorjuntatehtävän Merijärvelle, jossa hulevesiä oli tulvinut liikerakennuksen sisään.

