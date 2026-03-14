



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota





Tätä mieltä Mr. Lordi on Lindan ja Peten euroviisukappaleesta 7:34 Katso myös: Ylen päätös jättää Lordi ulos UMK:sta puhuttaa. Mistä Lordi-kohussa on kyse? Julkaistu 50 minuuttia sitten

Mr. Lordi eli Tomi Putaansuu kertoo MTV Uutisille, millaisia ajatuksia hänelle herää Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen Liekinheittimestä. Tänä vuonna sekä suomalaiset että ulkomaiset viisufanit ovat povanneet Suomelle toista euroviisuvoittoa, kun Uuden musiikin kilpailussa murskavoiton napanneet Pete Parkkonen ja Linda Lampenius lähtevät toukokuussa Wieniin edustamaan Suomea Liekinheitin-kappaleellaan. Tällä hetkellä Suomen ainoaa euroviisuvoittoa pitää nimissään Lordi-yhtye, joka voitti Euroviisut Hard Rock Hallelujah -kappaleellaan vuonna 2006. MTV Uutiset soitti Lordi-yhtyeen nokkamiehelle Mr. Lordille eli Tomi Putaansuulle ja kysyi, mitä mieltä viisuvoittaja on Liekinheitin-kappaleesta. – Ihan hyvä, Putaansuu totesi.

– Minun täytyy sanoa rehellisesti, että olen kuullut sen biisin joitakin kertoja, kuten varmaan suurin osa suomalaisista, enkä oikein saa siitä kiinni, hän jatkoi.

Laulaja kertoi, ettei löydä kappaleesta sen niin sanottua koukkua.

– Siinä ei ole sellaista liimatarrapintaa minulle. En ihan ole vielä löytänyt, että missä se koukku on. Mutta ei se huono ole, hän pohti.

Liekinheitin ei Putaansuun mielestä ole perinteinen pop-kappale. Biisissä on jotain, joka hämmentää häntä.

– Mutta koska olen yksinkertainen rovaniemeläinen hevimies, niin minulla on vähän yksinkertaiset rakennuspalikat. Käyttöjärjestelmä on vähän jäänyt päivittämättä, hän murjaisi.

– Joo, ihan hyvänkuuloinenhan se on ja komeannäköistä meininkiä. Ei mitään negaa sanottavaa, päin vastoin. Hyvältä näyttää ja kuulostaa, hän heltyi.

Alexia Tänav MTV Uutiset Alexia Tänav työskentelee MTV Uutisissa toimittajana Viihde-osastolla. Tänav on kiinnostunut erityisesti viihdeuutisista ja -ilmiöistä. Tänav ottaa mielellään vastaan juttuvinkkejä. Instagram: @alexiaannica