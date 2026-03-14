Mr. Lordi eli Tomi Putaansuu kertoo MTV Uutisille, millaisia ajatuksia hänelle herää Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen Liekinheittimestä.
Tänä vuonna sekä suomalaiset että ulkomaiset viisufanit ovat povanneet Suomelle toista euroviisuvoittoa, kun Uuden musiikin kilpailussa murskavoiton napanneet Pete Parkkonen ja Linda Lampenius lähtevät toukokuussa Wieniin edustamaan Suomea Liekinheitin-kappaleellaan.
Tällä hetkellä Suomen ainoaa euroviisuvoittoa pitää nimissään Lordi-yhtye, joka voitti Euroviisut Hard Rock Hallelujah -kappaleellaan vuonna 2006.
MTV Uutiset soitti Lordi-yhtyeen nokkamiehelle Mr. Lordille eli Tomi Putaansuulle ja kysyi, mitä mieltä viisuvoittaja on Liekinheitin-kappaleesta.
– Ihan hyvä, Putaansuu totesi.