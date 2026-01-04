Espanyolin ja Barcelonan välisessä Espanjan jalkapallon La Ligan välisessä kamppailussa nähtiin pelottava tilanne, kun Espanyolin Leondro Cabreran ja Barcelonan Eric Garcian päät osuivat yhteen. Molemmat jäivät kentän pintaan, Cabrera pää verisenä.

Ottelun maalitonta avauspuoliaikaa oli jäljellä vain muutamia hetkiä, kun Cabrera puski kulmatilanteessa päällään suoraan päin Garcian nuppia. Kanssapelaajat huiskivat pian huollon paikalle. Aiemmin nenänsä murtanut Garcia pääsi nopeammin ylös.

Uruguaylaisen päästä alkoi vuotaa verta nurmelle. Muutamaa minuuttia myöhemmin hänen kulmakarvojen yläpuolella näkyi suuri haava, josta tuli runsaasti verta. Kun hän lopulta pääsi ylös, piti hän otsallaan painetta verenvuodon tyrehdyttämiseksi.

Ennen kuin Cabrera sai jatkaa peliä, hänelle laitettiin paksu side pään ympärille.Garcia piti nenäsuojuksensa ja sai pyyhittyä veren otsaltaan. Pelaajat taputtivat toisiaan selkään palatessaan kentälle ja pystyivät jatkamaan ottelua.

Barcelona voitti ottelun kahdella loppuhetkien maalilla. Ensin iski Dani Olmo ja tämän jälkeen Robert Lewandowski sinetöi voiton. Barcelona johtaa voittonsa jälkeen La Ligaa seitsemän pisteen erolla Real Madridiin, jolla on ottelu vähemmän pelattuna. Espanyol on sarjassa viidentenä