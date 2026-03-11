Englannin jalkapallon kolmannella sarjatasolla pelaava suomalaisen Ilmari Niskasen edustama Exeter City kertoi tapahtumasta, joka saattaa hymyilyttää moniakin paitsi itse asianosaista.

Kyseessä oli kaksi tiistai-iltana Englannissa pelattua jalkapallo-ottelua, toinen Exeterin omalla St James Park -stadionilla ja toinen noin 590 kilometrin päässä Newcastlessa ja Newcastle Unitedin St. James' Parkilla.

– FC Barcelonan fani ilmestyi tiistai-iltana väärälle St James Parkille. Espanjalainen kannattaja, joka tuli Devoniin Lontoosta, odotti näkevänsä (Mestarien liigan neljännesvälierien avausosan) kohtaamisen Newcastle Unitedia vastaan, Exeter City kertoi.

– Hän tajusi virheensä vasta näytettyään pääsylippua. Mutta hän kyllä näki jalkapallo-ottelun – Exeter Cityn henkilökunta hoiti hänelle pääsylipun otteluun Lincolnia vastaan oikealla St James Parkilla!

Exeter Cityn katsojakokemuksista vastaava toimitsija Adam Spencer kommentoi asiaa vielä lisää.

– (Barcelonan fanin) englannin kieli ei ollut niin loistavaa, mutta saimme selville sen, että hän oli tullut Lontoosta. Luulen, että hän oli laittanut St James Parkin (nimen) puhelimeensa ja vain seurannut sitten ohjeita.

– Hän oli varsin tolaltaan ja vähän nolona, joten järjestimme hänelle lipun ja hän näki ottelun sillä oikealla St James Parkilla. Ja hän on tervetullut takaisin milloin vain.

Barcelona pelasi Newcastlessa 1–1-tasapelin. Exeter puolestaan hävisi Lincolnille 0–1 Niskasen pelattua koko pelin. Lincoln on Ykkösliigassa kärjessä ja matkalla kohti sarjanousua. Exeter on 24 joukkueen sarjassa sijalla 16 neljä pistettä putoamisviivan yläpuolella.