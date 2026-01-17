Seitsemän ottelua putkeen jääkiekkoliigassa hävinnyt Pelicans katkoi karmean putken kaatamalla KooKoon Kouvolassa lauantaina 2–1.

Kouvolalaisjoukkue oli vienyt joukkueiden viisi edellistä sarjakohtaamista. Pelicans oli voittanut KooKoon viimeksi noin 14 kuukautta sitten.

Pelicansin Onni Lind on ajautunut epäonnekkaaseen kierteeseen. Toisen erän alussa suhteellisen hyvässä paikassa itsekin ollut Lind yllättäen syötti Miro Väänäselle, joka sai kiekon tyhjän maalin eteen. Väänänen joko koetti laukoa tai syöttää, mutta kiekko palasi samoja reittejä pitkin kohti Lindiä.

Alivoimalla Lind karkasi Väänäsen kanssa läpi niin, että ainoa vastustaja edessä oli KooKoo-vahti . Lind ei ole tehnyt maaleja kauden 39:ssä ottelussaan. Hänelle on tilastoitu 53 laukausta.