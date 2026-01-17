SM-liigakierroksella vietettiin yllätyksellistä lauantai-iltaa, kun useampi kärkipään joukkue ajautui vaikeuksiin alemman kastin vastustajia vastaan.
Yllättävin tulos nähtiin Vaasassa: Liigan selkeä jumboryhmä Sport ilahdutti kotiyleisöä kaatamalla sarjakolmosen Lukon peräti 6–1. Sportille voitto oli kalenterivuoden ensimmäinen.
Sportin viimeisenä lukkona toimi viime kauden Lukko-maalivahti Joni Ortio. Pelikuntoon toipuneen Ortion nollapelitoiveet tuhriintuivat 57. peliminuutilla.
Liigan häntäpäässä Sportin tavoin oleva Pelicans otti helpottavan voiton, kun joukkue kaatoi KooKoon Kouvolassa 2–1. Pelicans oli hävinnyt peräti seitsemän viime otteluaan.
Sarjataulukossa Kärppien ohi 14:nneksi noussut Pelicans on ollut kauden kummajainen, sillä joukkue on tehnyt sarjassa vähiten maaleja ja myös päästänyt niitä toiseksi vähiten. Joukkueen maalivahti Patrik Bartosak on kauden nollapelikärki kuudella nollapelillään.
TPS nujersi sarjakärki Tapparan 4–2 ja kohensi tilannettaan sarjan alemmassa keskikastissa. Pistepörssiä johtava Tappara-tähti venytti tappiopelistä huolimatta henkilökohtaisen pisteputkensa jo 13:een.