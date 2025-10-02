Avaruustutkijat painiskelevat monitahoisen ongelman kanssa, uutisoi yhdysvaltalainen NBC News. Uutiskanavan mukaan 2024 YR4-nimeä kantavalla asteroidilla on tämän hetken tietojen valossa 4 prosentin mahdollisuus iskeytyä Kuuhun vuonna 2032.

Jos asteroidi osuisi Kuun pintaan, se loisi suuria määriä Kuusta ja itse asteroidista irtoavaa aineista, joka voisi päätyä Maan kiertoradalle ja sotkea avaruuslentoja ja hajottaa satelliitteja.

Tiedemaailmassa on nyt pohdittu kahta erilaista ratkaisua: asteroidin suistamista toiselle radalla ”töytäisemällä” sitä, tai asteroidin räjäyttämistä taivaan tuuliin ydinaseella.

Ydinaseen käyttämistä asteroideja vastaan ei ole koskaan kokeiltu, eikä räjähdyksen tehoa tai vaikutuksia tiedetä täysin. Lisäksi 2024 YR4-asteroidin massa ei ole tutkijoiden tiedossa, mikä aiheuttaisi ongelmia kumman tahansa torjuntakeinon käyttämisessä.

– Jos räjähdys ei olisi riittävän suuri, se aiheuttaisi joka tapauksessa kappaleiden leviämistä, sanoo Florida Space Institute -tutkimuslaitoksen edustaja Julie Brisset NBC-kanavalle.

Brisset ei ollut mukana useiden tutkijoiden julkaisemassa raportissa, mutta kommentoi asiaa yleisemmällä tasolla.

Tällaisesta kivestä on kyse

2024 Y4 havaittiin ensi kertaa Chilessä sijaitsevalla ATLAS-verkoston tutkimusasemalla viime joulukuussa. Nasan rahoittamalla ATLAS:lla seurataan potentiaalisesti vaarallisia taivaankappaleita.

2024 YR4 lasketaan ”kaupungintuhoajien” kategoriaan, eli sen kokoinen kappale voisi iskeytyessään maahan aiheuttaa massiivista hävitystä.

Nasan arvion mukaan asteroidin halkaisija on noin 67 metriä.

Maapallon kannalta kyseisestä asteroidista on saatu myös hyviä uutisia. Alun alkaen tutkijat arvioivat, että asteroidi olisi saattanut osua Kuun sijaan Maahan jopa 3 prosentin todennäköisyydellä.

Myöhemmin kerättyjen havaintojen perusteella tämä riski on poistunut.

Asteroidin riski osua Kuuhun on sen sijaan 4,3 prosenttia. Tilannetta pohtineet tutkijat ovat ehdottaneet asteroidin tutkimista lähietäisyydeltä, jotta sen massa sekä koostumus saataisi selvitettyä.

Tämän jälkeen olisi mahdollista asentaa sopivaksi arvioitu räjähde kappaleen pinnalle. Tutkijat ehdottavat vaihtoehtoisesti asteroidin ”tönäisyä” niin, että sen rata muuttuu.

Tästä Nasalla on jo rajallista kokemusta. Vuonna 2022 DART-luotain törmäytettiin tarkoituksella Dimorphos-asteroidikuuhun, jotta sen rataa saatiin muutettua.

Maalle harmiton Dimorphos kiersi niin ikään ihmiskunnalle harmitonta Didymos-asteroidia, ollen sen omana pienenä kiertolaisena. Nasan kokeesta saatiin kuitenkin arvokasta tietoa planeettamme puolustuksen kehittämiseen.

Onnistuneen kokeen eväillä ei kuitenkaan nykyistä ongelmaa ratkaista, sillä 2024 Y4:n suistaminen radaltaan vaatisi sen massan tuntemista.

Nasasta kerrotaan NBC Newsille, etteivät viranomaiset aio toistaiseksi tehdä kyseiselle asteroidille mitään. Planetaarisen puolustuksen parissa työskentelevä Kelly Fast kertoo, että 2024 YR4:ää aiotaan tarkastella James Webb -avaruusteleskoopilla ensi vuoden alkupuolella.

– Lisätiedot voivat johtaa siihen, että sen riski osua Maahan vuonna 2032 laskee nollaan, Nasan edustaja sanoo.

Suurvallat hamuavat Kuuhun

NBC Newsin mukaan ydinräjäytykset avaruudessa voisivat lisätä jo ennestään kiivaana käyvän avaruuskilvan panoksia.

Mahdollinen asteroidin räjäytystehtävä voisi aiheuttaa reviiritaisteluita ydinasevaltojen kesken, sillä tehtävän edellyttämää kalustoa on vain suurimmilla mailla.

Nämä maat puolestaan joutuisivat päättämään yhdessä, mitä maita ja toimijoita hankkeeseen otettaisi mukaan.

– Kyseessä olisivat todennäköisesti ne maat, joilla on teknistä osaamista, mikä tarkoittaa käytännössä kolmea tai neljää maata, mutta haluaisivatko nämä valtiot työskennellä yhdessä, Florida Space Instituten Julie Brisset kysyy.

Kuu vetää jälleen puoleensa suurvaltoja kuin kukat mehiläisiä.

Suurvaltojen Kuu-suunnitelmissa on mainittu muun muassa kuutukikohdat, ydinreaktorit ja tulevaisuuden Mars-lentojen pohjustamiset.

Kiertolaisemme kunnolla on Maapallon asukkaille siis suurta merkitystä.

Lisää 2024 YR4:stä voit lukea Nasan sivuilta.

1:43 Katso: Suomalainen yhtiö haluaa raaka-aineita Kuusta.