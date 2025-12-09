Juuri nyt Avaa

– Jos joku kaipaa sitä valoa, niin voi mennä vaikka kasvitieteelliseen puutarhaan tai Helsingin kaupungin puutarhaan palmujen alle, Pouta tokaisee.

– Tämähän on todella positiivista: Ei liukastu, ei ole laturaivoa, lämmityskulut on alhaalla!

Mitä positiivista vallitsevasta harmaasta, pimeästä ja kosteista sääolosuhteista voisi keksiä? Lähdimme meteorologi Pekka Poudan kanssa ulos pohtimaan.

Suomen eteläisen puoliskon on viime viikkojen ajan ottanut haltuun tympeä pimeys ja ikuiselta tuntuva tihkusade.

Joulun ennuste on vielä hajallaan. Loppuviikosta on tulossa kuitenkin kirkas ja kuiva, toteaa Pekka Pouta.

Missä nähdään "musta joulu"?

– Ei tarvi kuin yksi matalapaine, joka ottaa niin eteläisen reitin, että se tuo kylmää mukanaan. Me ollaan matalapaineen reitin pohjoispuolella. Sitten tulee lunta niin maan perusteellisesti tänne eteläänkin, hän arvioi.