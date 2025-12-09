Joulun ennuste on vielä hajallaan. Loppuviikosta on tulossa kuitenkin kirkas ja kuiva, toteaa Pekka Pouta.
Suomen eteläisen puoliskon on viime viikkojen ajan ottanut haltuun tympeä pimeys ja ikuiselta tuntuva tihkusade.
Aurinko tuntuu lähteneen hermolomalle: Helsingin Kumpulassa aurinko on paistanut yhteensä 18 minuutin ajan joulukuun ensimmäisen 8 päivän aikana. Turun Artukainen laittoi pahemmaksi – 8 päivässä 6 minuuttia auringonpaistetta, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Petri Hoppula paljasti Ilta-Sanomille.
Mitä positiivista vallitsevasta harmaasta, pimeästä ja kosteista sääolosuhteista voisi keksiä? Lähdimme meteorologi Pekka Poudan kanssa ulos pohtimaan.
Pekan mukaan monia asioita.
– Tämähän on todella positiivista: Ei liukastu, ei ole laturaivoa, lämmityskulut on alhaalla!
– Jos joku kaipaa sitä valoa, niin voi mennä vaikka kasvitieteelliseen puutarhaan tai Helsingin kaupungin puutarhaan palmujen alle, Pouta tokaisee.