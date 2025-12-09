Pekka Pouta ennustaa suoranaista pikatalvea, jonka väistyessä lauha tuuli alkaa jälleen puhaltaa.
Tällä hetkellä näyttää yhä varmemmalta, että perjantaina tapahtuu merkittävä kylmeneminen, ennustaa meteorologi Pekka Pouta.
– On hyvä mahdollisuus, että aivan rantaviivalle saakka on tulossa talvi. Voimakas pohjoisvirtaus tekee etelän nollasta asteestakin miinus viiden tuntuisen, ja lauantain vastaista yötä kohden pakastuu.
Kylmenemisen on määrä alkaa torstaina pohjoisesta.
Joululauhaa
Talven ystäville Pekka Poudalla on kuitenkin ikäviä uutisia. Ensi viikon aikana sään ennustetaan jälleen lauhtuvan.
– Ainakin pikatalvi, mutta todennäköisesti se jää pikatalveksi, Pouta kiteyttää.
Joulunalusviikolle ennusteet näyttävät edelleen leutoa säätä eteläiseen Suomeen.
