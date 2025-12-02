Kun viikonloppu tulee, sää muuttuu jälleen sateisemmaksi. Sitä ennen sataa pääasiassa vain lunta ja lähinnä vain Lapissa. Katso ennuste videolta!
Meteorologi Pekka Pouta ennustaa, että Lapissa voi sataa seuraavan vuorokauden aikana reilusti lunta.
Iltapäivän mittaan lumisateita nähdään Meri-Lapissa ja iltaan mennessä lumisadealue on vallannut koko Lapin. Lunta sataa Pohjois-Lapissa enimmillään 15 senttiä vuorokaudessa.
– Lumi on sulamassa pitkälti Lapin eteläpuolelta, Pouta kertoo.
Suomenlahdella sen sijaan on luvassa vesikuuroja ja aurinko voi välissä paistaa, Pouta arvioi.
– Tänään aurinko pääsee todennäköisimmin paistamaan etelärannikon tuntumassa.
Länsirannikolla sen sijaan on runsaamman sateen mahdollisuus tiistain aikana. Tuuli tuntuu rannikoilla; etelärannikolla tuuli on navakkaa ja läntisillä merialueilla kovaa, Pouta kertoo.
Keskiviikkoaamu on Lapissa hyvin pyryinen. Eteläisemmässä Suomessa lämpötilat pysyvät muutamassa lämpöasteessa.