Tulvat ja maanvyörymät ovat koetelleet Kaakkois-Aasiaa. Tulevaisuudessa tilanne tulee todennäköisesti olemaan vielä pahempi, sanoo meteorologi Pekka Pouta.

Kaakkois-Aasiassa rankkasateiden aiheuttamat tulvat ovat vaatineet jo yli 900 ihmisen hengen, ja satoja ihmisiä on edelleen kateissa, kirjoittaa uutiskanava CNN.

Rankkasateet ovat koetelleet muun muassa Thaimaata, Indonesiaa ja Malesiaa.

Indonesiassa on kuollut ainakin 435 ihmistä, Sri Lankassa 334, Thaimaassa 162 ja Malesiassa kaksi, kertoo Reuters.

Tulvien taustalla on yhdistelmä luonnollisia ilmastollisia vaihteluita, joihin kaikkiin ilmastonmuutos vaikuttaa, meteorologi Pekka Pouta kertoo.

– Tässä ei niinkään ole kyse viime viikkojen myrskyjen voimakkuudesta, vaan niiden mukanaan tuomasta vesimäärästä, joka on iso juttu.

Vesimäärään vaikuttavat ilmiöt El Niño ja La Niña, eli meteorologiset ilmiöt, joihin liittyy suuri lämpötilan vaihtelu trooppisella Tyynellämerellä.

– Nyt on La Niñan vuoro, mikä tarkoittaa, että Amerikasta puhaltavan tuulen myötä kasautuu yhä enemmän lämmintä ilmaa Indonesian, Vietnamin, Thaimaan ja Filippiinien lähelle, mikä voimistaa sateita entisestään.