New York Rangersin supertähti Artemi Panarin on kaupattu Los Angeles Kingsiin, asiasta kertoo mediajätti ESPN.

Rangers saa ESPN:n mukaan vaihdossa ehdollisen alemman kierroksen varausvuoron ja vuonna 2024 varaustilaisuuden 1. kierroksella varatun hyökkääjän Liam Greentreen oikeudet.

Panarinin lähtö ei ole suuri yllätys, sillä New York Rangers ilmoitti tammikuussa, ettei osapuolten yhteinen tie jatku enää kuluvan kauden jälkeen. Kiekkoilija ei ole ollut enää hetkeen Rangersin kokoonpanossa, oletettavasti kauppaamiseen varalta.

34-vuotias Panarin pelasi Rangersissa seitsemättä kauttaan. Kuluvalla kaudella hän on tehnyt 52 ottelussa 57 pistettä. Tehokkain hän oli sesongilla 2023–2024, kun venäläinen paukutti 120 pistettä.

Panarin on edustanut NHL:ssä aiemmin Chicagoa ja Columbusta. Hän on tehnyt urallaan 804 ottelussa 321+606=927 pistettä. Panarin on venäläisistä aktiivipelaajista neljänneksi tehokkain Aleksandr Ovetshkinin, Jevgeni Malkinin ja Nikita Kutsherovin jälkeen.