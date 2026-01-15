Useat palkansaajajärjestöt arvostelevat voimakkaasti hallituksen esittämiä muutoksia määräaikaisiin työsuhteisiin ja lomautuksiin.

Torstaina annetun esityksen mukaan määräaikaisen työsopimuksen voisi tehdä enintään vuoden ajaksi ilman perusteltua syytä, jos tietyt ehdot täyttyvät.

Lisäksi lyhennettäisiin lomautusilmoitusajan kestoa ja rajattaisiin työnantajan takaisinottovelvollisuutta.

– Tämä työelämän Temu-laki tuo lisää epävarmuutta Suomen yli kahden miljoonan palkansaajan elämään. Ja kuten muutkin nykyisen hallituksen tekemät työelämäheikennykset, se samalla pönkittää työnantajien asemaa ja valtaa, sanoo SAK:n juristi Katariina Sahlberg tiedotteessa.

SAK huomauttaa, että hallituksen esityksen vaikutusarvioinneissa sanotaan suoraan, että määräaikaisten työsuhteiden kasvu lisää myös syrjintätapausten määrää.

– Hallitus tekee esityksellään melkoisen arvovalinnan tilanteessa, jossa kotimainen kulutuskin sakkaa ihmisten kokeman epävarmuuden takia. Nämä muutosesitykset eivät varmasti tule parantamaan tilannetta, Sahlberg toteaa.

Nuorten ja naisten asema heikkenee

Myös STTK pitää esitettyä muutosta erittäin vahingollisena suomalaiselle työelämälle. Järjestö toteaa, että uusi lakiehdotus heikentää erityisesti nuorten ja naisten asemaa työelämässä.

– Uusi lainsäädäntö vähentää erityisesti nuorten mahdollisuuksia vakituiseen työsuhteeseen, eikä epävarma toimeentulo kannusta perheen perustamiseen. Uudistus on epäonnistunut myös työnantajien kannalta, koska lakiesitys lisää erimielisyyksiä työpaikoilla, sanoo STTK:n puheenjohtaja Else-Mai Kirvesniemi tiedotteessa.

Järjestö katsoo, että määräaikaisten työsopimusten käytön lisääminen on erittäin huolestuttavaa erityisesti raskaus- ja perhevapaasyrjinnän torjumisen kannalta. Tyypillisesti syrjintä liittyy juuri määräaikaisen työsopimuksen jatkamatta jättämiseen.

Samanlaisia huolia esittää Myös Ammattiliitto Pro.

– On hyvin ristiriitaista, että hallitusohjelmassa on sitouduttu ehkäisemään raskaus- ja perhevapaasyrjintää ja etsimään syntyvyyteen positiivisesti vaikuttavia tekijöitä, kun samaan aikaan lisätään työelämän epävarmuutta, jolla on tutkitusti negatiivisia vaikutuksia perheellistymiseen ja tasa-arvoon, sanoo Pron puheenjohtaja Niko Simola tiedotteessa.

Suomen Yrittäjät kiittelee

Suomen Yrittäjät puolestaan kiittelee hallituksen esitystä.

– Nyt Suomi tarvitsee kipeästi näitä kaivattuja uudistuksia. Määräaikaisten työsopimusten solmimisen helpottaminen on tärkeää tässä heikossa työllisyystilanteessa, sanoo johtaja Atte Rytkönen-Sandberg tiedotteessa.

Hän katsoo, että muutokset purkavat työllistämisen esteitä ja vahvistavat pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä. Määräaikaisten työsopimusten laajemman sallimisen hän uskoo madaltavan työllistämiskynnystä.

Lomautusilmoitusajan lyhentämistä Suomen Yrittäjät pitää merkittävänä uudistuksena, joka parantaa yritysten mahdollisuuksia reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin.