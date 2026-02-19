Liiketoiminta ja kehitys

Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa käsittelyssä olevassa alkoholilakiesityksessä Suomesta käsin toimiville yrityksille etämyynti sallittaisiin ainoastaan 5,5:n tai 8 prosentin alkoholipitoisuuteen asti.

Aiemmin vallinneen tulkinnan mukaan Suomi ei voisi kieltää vahvojen alkoholijuomien etämyyntiä ulkomailta rikkomatta EU-lainsäädäntöä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa purettiin torstaina EU-komission ja Suomea edustaneen virkamiehen välisten neuvottelumateriaalien salaus. Neuvottelut koskivat alkoholin etämyyntiä.

– Tähän asti on usein väitetty, ettei ole muuta vaihtoehtoa kuin vapauttaa alkoholin etämyynti ulkomailta 80-prosenttisiin alkoholijuomiin asti. Se ei pidä paikkansa näiden uusien tietojen valossa, kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) sanoo tiedotteessa.

Valiokunnan oppositio kertoo tiedotteessaan, että aiemmin salassa pidetyt tiedot antavat vaihtoehtoisen kuvan siitä, miten alkoholin etämyynti tulisi järjestää.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan opposition mukaan torstaina julkaistut uudet asiakirjat paljastavat, että Suomi ehkä voikin rajoittaa ulkomaisten alkoholituotteiden etämyyntiä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on julkistanut aiemmin salattuja asiakirjoja, jotka koskevat Suomen ja EU-komission välisiä neuvotteluja alkoholin etämyynnistä.

Asetelmaa ulkomaisten ja suomalaisten yritysten välillä on pidetty julkisessa keskustelussa epäreiluna.

Oppositio ihmettelee tietojen salaamista

Valiokunnan opposition jäsenet arvostelivat tiedotteessaan myös sitä, miksi asiakirjat on päätetty salata.

– On huolestuttavaa, että sosiaali- ja terveysministeriö ja ministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) ovat valmistelleet lainsäädäntöä kertomatta näitä asioita julkisuuteen, kansanedustaja Ville Merinen (sd.) sanoo tiedotteessa.

Kempin mielestä alkoholilaki tulisi uuden tiedon valossa vetää pois ja valmistella uudelleen.

Laiho: En yhdy näkemykseen

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho (kok.) ei yhdy opposition näkemykseen siitä, että uudet asiakirjat muuttaisivat vielä aiempaa tulkintaa alkoholin etämyynnistä.