Sosiaali- ja terveysvaliokunta on julkistanut aiemmin salattuja asiakirjoja, jotka koskevat Suomen ja EU-komission välisiä neuvotteluja alkoholin etämyynnistä.
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan opposition mukaan torstaina julkaistut uudet asiakirjat paljastavat, että Suomi ehkä voikin rajoittaa ulkomaisten alkoholituotteiden etämyyntiä.
Valiokunnan oppositio kertoo tiedotteessaan, että aiemmin salassa pidetyt tiedot antavat vaihtoehtoisen kuvan siitä, miten alkoholin etämyynti tulisi järjestää.
– Tähän asti on usein väitetty, ettei ole muuta vaihtoehtoa kuin vapauttaa alkoholin etämyynti ulkomailta 80-prosenttisiin alkoholijuomiin asti. Se ei pidä paikkansa näiden uusien tietojen valossa, kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) sanoo tiedotteessa.
Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa purettiin torstaina EU-komission ja Suomea edustaneen virkamiehen välisten neuvottelumateriaalien salaus. Neuvottelut koskivat alkoholin etämyyntiä.
Aiemmin vallinneen tulkinnan mukaan Suomi ei voisi kieltää vahvojen alkoholijuomien etämyyntiä ulkomailta rikkomatta EU-lainsäädäntöä.
Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa käsittelyssä olevassa alkoholilakiesityksessä Suomesta käsin toimiville yrityksille etämyynti sallittaisiin ainoastaan 5,5:n tai 8 prosentin alkoholipitoisuuteen asti.