Lakimuutoksilla voi olla vaikutuksia raskaus- ja perhevapaasyrjintään.

Hallitus on saanut valmiiksi esityksensä määräaikaisuuksien helpottamisesta. STT:n tietojen mukaan esitys on etenemässä huomenna valtioneuvoston yleisistunnon kautta eduskuntaan.

Jatkossa määräaikaisen työsopimuksen voisi solmia vuodeksi ilman perusteltua syytä, jos kyse on ensimmäisestä työsopimuksesta työnantajan ja työntekijän välillä tai näiden välisen edellisen työsuhteen päättymisestä on kulunut vähintään kaksi vuotta. Jos työnantaja olisi palkkaamassa työntekijöitä kyseiseen tai vastaavan kaltaiseen tehtävään määräaikaisen sopimuksen päättyessä, olisi tämä velvoitettu tarjoamaan työtä sitä tehneelle määräaikaiselle työntekijälle.

Määräaikaisen sopimuksen saisi tehdä, vaikka työnantajan työvoiman tarve olisi pysyvää. Nykylain mukaan määräaikaisuudelle vaaditaan perusteltu syy, esimerkiksi sijaisuus tai kausityö.

Lainsäädännön arviointineuvoston joulukuussa antaman lausunnon mukaan esityksen vaikutusarviointeja tulisi paikoin täydentää. Esityksen perus- ja ihmisoikeusvaikutukset -jakson mukaan sillä olisi vain vähäisiä ja lähinnä välillisiä vaikutuksia perusoikeuksiin. Arviointineuvosto otti asiaan tiukemman kannan.