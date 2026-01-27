Hyundai-leiristä kantautui uuden MM-rallikauden alla paitsi varovaista optimismia myös pientä epävarmuutta. Monte Carlossa ajetun avauskisan jälkeen ainakin vuoden 2024 maailmanmestari Thierry Neuville sanoi suoraan olevansa huolissaan.

Hyundai jäi viime vuonna pahasti Toyotan jalkoihin. Talli voitti kauden 14 osakilpailusta vain kaksi, ja kaikki muut ykkössijat menivät Toyotalle. Vaikeuksia riitti etenkin asfalttikisoissa.

Vaikka kuljettajat Thierry Neuville ja Adrien Fourmaux uskoivat tallin onnistuneen kehittämään autoaan talvitauon aikana, Neuville sanoi Monte Carlon avausosakilpailun alla, ettei hän silti ole sataprosenttisen luottavainen.

Montessa tämä kävi hyvin selväksi.

Neljänneksi sijoittunut Fourmaux hävisi kisan voittaneelle Oliver Solbergille kuusi minuuttia, viidenneksi sijoittunut Neuville yli kymmenen minuuttia. Vaikka molemmille myös sattui ja tapahtui, selvää oli, ettei Hyundain paraskaan vauhti ollut lähelläkään Toyotaa.