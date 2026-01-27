MTV Urheilun MM-rallistudiossa lauottiin avausosakilpailun yhteydessä villejä veikkauksia kaudesta 2026. Yksi niistä koski Hyundaille palaavaa Esapekka Lappia.
Lappi jakaa alkaneella kaudella Hyundain kolmannen auton Hayden Paddonin ja Dani Sordon kanssa. Kun kausi on 14 osakilpailun mittainen, vastuuta suomalaiselle on luvassa todennäköisesti 4–6 kilpailun verran.
MTV:n rallistudiossa leikiteltiin viime sunnuntaina villeillä veikkauksilla. Selostaja Juho Kokko kohdisti omansa Lappiin.
– Repäisin tällaisen. Esapekka Lappi nappaa osa-aikaisena kuljettajana tällä kaudella enemmän osakilpailuvoittoja kuin Thierry Neuville.
Koko kauden 2026 ajava Neuville on maailmanmestari reilun vuoden takaa, mutta viime sesongilla Hyundai-tähti saavutti ainoan voittonsa vasta päätöskisassa Saudi-Arabiassa.
Lappi juhli edellisen kerran voittoa helmikuussa 2024 Ruotsissa, jossa hän ajaa myös reilun kahden viikon päästä. Viime kauden Lappi oli sivussa MM-sarjasta.
Muut MTV Urheilun rallitiimin villit veikkaukset liittyvät Sami Pajariin, Oliver Solbergiin ja Sebastien Ogieriin. Katso mielenkiintoinen osio yllä olevalta videolta! Alla Ruotsin MM-rallin ennakkoa suomalaiskuskien kantilta.
